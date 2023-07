NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Halbjahreszahlen von 9,10 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Mayne begründete das höhere Ziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem von ihm erwarteten starken Wachstum des Gewinns je Aktie des Online-Brokers. Derweil seien die Provisionen je Order im zweiten Quartal hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Insofern senkte der Experte seine Schätzung für diese Kenngröße im laufenden Jahr./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000FTG1111