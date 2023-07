Seine Anteile an der Hertha hat Lars Windhorst bekanntlich an 777 Partners verkauft. Wie viel seiner einstigen 374 Mio. EUR noch herausbekam: gänzlich unklar. Die allgemeine Schätzung lag eigentlich bei ca. 100 bis 120 Mio. EUR, die Private-Equity-Investor 777 Partners die Übernahme von knapp 65% am vermeintlichen Big City Club noch Wert gewesen sein soll, von Windhorsts Beteiligungs-Holding gehalten. ...

