An der Wall Street bleiben die Anleger am Mittwoch zunächst an der Seitenlinie. Am Abend wird die US-Notenbank den Leitzins voraussichtlich um weitere 25 Basispunkte anheben und - so die Hoffnung der Wall Street - Signale in Richtung einer Zinspause senden. Die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt und der Wirtschaft unterstützen diese Einschätzung. Nach Handelsende wird die Facebook-Mutter Meta ihre Bücher für das Q2 öffnen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...