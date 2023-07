Eine ungebrochene Nachfrage nach Wohnraum, Krise am Neubau und abwartende Immobilienkäufer: In deutschen Metropolen steigen laut einer Studie die Mieten deutlich stärker als im Vorjahr. Das dürfte, neben dem näher rückenden Zins-Peak in der Eurozone das Sentiment für Immobilien-Aktien wie Vonovia weiter verbessern.Im ersten Halbjahr kletterten die Angebotsmieten in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig im Schnitt um 6,7 Prozent, wie eine am Dienstag veröffentlichte ...

