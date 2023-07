Der Sportwagenbauer Porsche hat am Mittwoch die Zahlen für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Gewinn und Umsatz wurden abermals deutlich gesteigert. Dennoch gab es auch einige Kritikpunkte, weshalb die Aktie am Nachmittag mit einem Minus von rund zwei Prozent auf den hinteren DAX-Rängen notiert.Rund 20,4 Milliarden Euro und damit rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr erwirtschaftete Porsche in der ersten Jahreshälfte. Die Analysten hatten laut Bloomberg im Schnitt 20,5 Milliarden erwartet. Die Gewinnerwartungen ...

