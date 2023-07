Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED / WKN A3EQWJ) hat einen renommierten indischen Zulieferer für die Massenproduktion seiner KI-gestützten Safe Entry Stations gewonnen. Von der Zusammenarbeit verspricht sich Predictmedix AI eine höhere Produktionskapazität, schnellere Durchlaufzeiten und Kosteneffizienz. Der namentlich nicht genannte Partner verfügt laut Predictmedix AI über umfangreiche Produktionskapazitäten und kann die Produktion leicht skalieren.

Durch die Nutzung des Know-hows seines neuen Zulieferers will Predictmedix AI zudem den Zugang zu Safe Entry für Unternehmen aller Größenordnungen erleichtern.

Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unserem geschätzten indischen Lieferanten, um die Massenproduktion und den Einsatz von Safe Entry zu beschleunigen. Wir arbeiten mit einem Zulieferer zusammen, der in der Lage ist, Tausende von Einheiten in kürzester Zeit bereitzustellen. Die hochmodernen Einrichtungen und das Fachwissen des Unternehmens in der Fertigung werden eine entscheidende Rolle bei unseren Bemühungen spielen, die öffentliche Sicherheit weltweit zu verbessern. Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, ein größeres Publikum zu erreichen und einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung von sichereren Umgebungen zu leisten."

Revolution im Gesundheitswesen: Predictmedix AI gewinnt renommierten indischen Zulieferer für Massenproduktion

