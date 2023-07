NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 75 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Immobilienunternehmen Vonovia und LEG würden wegen des Gegenwinds durch die hohen Zinsen mit in der Vergangenheit so noch nicht gesehenen Bewertungsabschlägen gehandelt, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine Kurserholung müsse dieser Gegenwind nachlassen. Green stuft zwar beide Titel mit "Overweight" ein. Wegen höherer Kapitalwachstumsprognosen für LEG ab 2025 sowie negativer Neubewertungserwartungen bei Vonovia präferiert er aber LEG./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

