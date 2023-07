Antrag in Zusammenarbeit mit Migros zur Vermarktung von Aleph Cuts in der Schweiz eingereicht

Aleph Farms, ein Unternehmen für zelluläre Landwirtschaft, das die Nachhaltigkeit, die Lebensmittelsicherheit und das Tierschutzniveau in unseren Lebensmittelsystemen verbessert, meldete heute seine Einreichung eines Antrags auf behördliche Zulassung beim schweizerischen Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), um die weltweit ersten kultivierten Rindersteaks unter der Marke Aleph Cuts in der Schweiz zu verkaufen. Der Antrag ist Teil der Zusammenarbeit von Aleph mit Migros, dem grössten Einzelhandelsunternehmen der Schweiz, welches bei der Beurteilung des landesspezifischen Zulassungsverfahrens eine wichtige Rolle gespielt hat.

Aleph Farms nutzt das Fachwissen und die Infrastruktur führender Lebensmittelhersteller, darunter auch der Migros, um die Skalierung, Markteinführung und Kommerzialisierung von kultiviertem Fleisch weltweit zu beschleunigen. Die Migros hat erstmals 2019 in das Unternehmen Aleph Farms investiert. Gemeinsam haben Aleph und Migros seither umfangreiche Verbraucherforschung in der Schweiz betrieben und sich mit den Feinheiten der regulatorischen Landschaft des Landes für neuartige Lebensmittel auseinandergesetzt. Im Rahmen ihrer Vereinbarung werden die beiden Unternehmen weiterhin eine Markteinführungsstrategie entwickeln, die den Vertrieb und die Kommerzialisierung von kultiviertem Fleisch über die Spitzengastronomiekanäle in der Schweiz vorsieht.

"Lebensmittelsysteme betreffen jeden. Und es bedarf einer koordinierten Anstrengung zwischen Regulierungsbehörden sowie innovativen und etablierten Unternehmen, um die Ernährungssicherheit auf eine Weise zu gewährleisten, die der Gesellschaft hilft, innerhalb ihrer planetarischen Grenzen zu leben", sagte Didier Toubia, Mitbegründer und CEO von Aleph Farms. "Bei Aleph Farms prüfen wir sorgfältig Partnerschaften, die unsere Grundwerte und unser Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegeln. Gemeinsam mit Migros etablieren wir die Kuhzelle als dritte Kategorie von Lebensmitteln aus Rindern, neben Rindfleisch und Milch. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), um den Zugang zu hochwertiger Ernährung und weltverändernder Innovation zu ermöglichen."

Die Schweiz ist ein Land mit einer hohen Affinität zu Innovationen. Laut einer von Aleph Farms und Migros gemeinsam durchgeführten Studie sind 74 der schweizerischen Verbraucher offen für kultiviertes Fleisch und werden vor allem durch Neugierde und den Wunsch nach Nachhaltigkeit und Tierschutz motiviert, dieses zu probieren.

Zelluläre Landwirtschaft kann zusammen mit nachhaltiger Tierhaltung dazu beitragen, die Versorgung der schweizerischen Bevölkerung mit tierischen Proteinen und Fetten robuster und stabiler zu gestalten. Zudem kann die Akzeptanz bei den schweizerischen Konsumenten, die für ihre qualitätsbewusste Haltung gegenüber Lebensmitteln bekannt sind, dazu beitragen, dass die Bedeutung von kultiviertem Fleisch weltweit weiter zunimmt.

Noch in diesem Jahr plant Aleph Farms, Aleph Cuts in Singapur und Israel in beschränkten Mengen auf den Markt zu bringen und exklusive, mit ausgewählten Partnern abgestimmte Verkostungserlebnisse anzubieten, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Das Regulierungsteam von Aleph arbeitet in ähnlicher Weise mit den Regulierungsbehörden in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt zusammen, darunter auch in der Schweiz, um die vollständige Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.

Aleph Farms, ein in Israel ansässiges Unternehmen für zelluläre Landwirtschaft, verbessert die Nachhaltigkeit, die Lebensmittelsicherheit und das Tierschutzniveau in unseren Lebensmittelsystemen, indem es die Versorgung mit hochwertigen tierischen Proteinen und Fetten diversifiziert und dezentralisiert, um die nachhaltige Tierhaltung zu unterstützen.

Das 2017 gegründete Unternehmen hat 2018 das weltweit erste kultivierte dünn geschnittene Rindersteak, 2021 das weltweit erste kultivierte Ribeye-Steak und 2022 kultiviertes Kollagen auf den Markt gebracht. Unter seiner Produktmarke Aleph Cuts bringt das Unternehmen sein erstes Produkt auf den Markt, das kultivierte Petit Steak, das aus nicht modifizierten Zellen einer hochwertigen Black-Angus-Kuh gezüchtet wird.

Für seinen Beitrag zur Klimaschutzpolitik, zu dem auch eine Netto-Nullbilanz-Verpflichtung im Jahr 2020 gehört, wurde das Unternehmen vom Weltwirtschaftsforum und von den Vereinten Nationen mit höchsten Auszeichnungen gewürdigt.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aleph-farms.com.

