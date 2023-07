Anleger reagieren positiv trotz Verlust - Boeing mit Quartalsergebnissen

Werbung







Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing lieferte am Mittwochnachmittag die Zahlen für das erste Halbjahr 2023.



Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat am Mittwoch seine Quartalszahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Der Konzern vermeldete einen soliden Umsatzanstieg von rund 18 Prozent auf insgesamt 19,8 Milliarden US-Dollar, verzeichnete jedoch einen Verlust in Höhe von 149 Millionen US-Dollar. Dieser ist hauptsächlich auf Probleme bei Lieferketten und anderen Projekten, wie dem Ausbildungsflugzeug T7 zurückzuführen. Boeing kündigte jedoch an, die Produktion des Kurzstreckenflugzeuges 737 MAX wieder zu auszuweiten. Grund ist die, nach Corona, wieder gestiegene Nachfrage. Die Aktie des Airbus-Konkurrenten konnte am Mittwochnachmittag zweitweise rund 4,8 Prozent auf über 224,5 US-Dollar ansteigen.







