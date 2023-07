Rockingham, N.C. (ots/PRNewswire) -Am 22. August 2023 wird Iron Horse Auction Co., Inc. von Rockingham, NC eine zweiteilige Versteigerung des verschlossenen Angebots für praktisch alle Vermögenswerte von Mafic USA LLC durchführen.Zu den Vermögenswerten gehören eine hochmoderne Basaltproduktionsanlage mit einer Fläche von 45.780 Quadratfuß auf 5,09 Hektar und ein angrenzendes Grundstück mit einer Fläche von 7,59 Hektar. Sie befindet sich in 119 Metrolina Dr., Shelby, NC 28150. Das persönliche Eigentum des Verkaufs besteht aus allen Maschinen und Ausrüstungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Basaltfasern, Platin- und Rhodium-Muffen/ losen Metallen, dem Basaltfelsbestand und dem Basaltfaserbestand.Das North Carolina Business Court ernannte Richard S. Wright von Moon Wright & Houston, PLLC am 11. Mai 2023 zum Insolvenzverwalter für Mafic USA LLC. Er beauftragte Iron Horse mit der Durchführung eines geordneten Liquidationsverfahrens.Will Lilly, eine Führungskraft bei Iron Horse, erklärt: "Es ist eine große Ehre, den Insolvenzverwalter bei dieser sehr wichtigen Transaktion zu vertreten. Wir glauben, dass der maßgeschneiderte, geordnete Liquidationsprozess eine seltene Gelegenheit darstellt, eine Basaltanlage zu erwerben, die viel schneller in Betrieb genommen werden könnte als ein Startup-Projekt. Bei der Anlage handelt es sich um eine wirklich hochmoderne Produktionsstätte für Basaltfasern, die bereits das Interesse internationaler Parteien, die in der Branche tätig sind, geweckt hat."Weitere Informationen über den Verkaufsprozess finden Sie unter ironhorseauction.com/auction/mafic-68144/details oder telefonisch unter: 800-997-2248.Für Interviews wenden Sie sich bitte an:Will Lilly +1-704-985-9300 oderwill@ironhorseauction.comIron Horse Auction Company, Inc.174 Airport RoadRockingham, NC 28379910-997-2248www.ironhorseauction.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/versteigerung-der-mafic-usa-llc-unter-zwangsverwaltung-301886365.htmlOriginal-Content von: Iron Horse Auction Company, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111195/5567598