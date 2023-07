NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starkes Quartal der Google-Mutter Alphabet haben die Anleger am Mittwoch mit hohen Kursgewinnen honoriert. Im frühen US-Handel stiegen die A-Aktien des Konzerns an der Technologie-Börse Nasdaq auf den höchsten Stand seit April 2022. Zuletzt waren sie 6,7 Prozent mehr wert als am Vortag und kosteten 130,40 Dollar. Der Nasdaq 100 gab zeitgleich um 0,3 Prozent nach. Seit Jahresanfang haben die Alphabet-Papiere um fast die Hälfte zugelegt.

Google kann sich weiter auf seine Stärken verlassen: Im vergangenen Quartal gab es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform Youtube. Zugleich gelangen dem Internet-Riesen Fortschritte im Cloud-Geschäft - und auch die Verluste bei anderen Projekten des Mutterkonzerns wurden gedrückt.

Nicht nur die Anleger freute die Entwicklung, auch Analysten reagierten positiv und hoben ihre Kursziele an. Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC erhöhte es von 145 auf 155 US-Dollar. Alphabet habe die Erwartungen übertroffen. Die geplanten Investitionen entsprächen trotz der beschleunigten Entwicklung von KI-gestützten Produkten den Erwartungen. Alphabet dürfte auf lange Sicht gesehen vom Thema generative Künstliche Intelligenz (KI) profitieren.

Von 150 auf 165 Dollar passte Analyst Brent Thill von Jefferies sein Kursziel für Alphabet an. Der Konzern habe im Werbe- und Cloud-Geschäft seine Fähigkeiten bezüglich des Einsatzes von KI bewiesen, so der Experte. Er betonte zudem die attraktive Bewertung der Papiere./ajx/la/he