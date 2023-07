NEW YORK (dpa-AFX) - Microsoft haben am Mittwoch nach Quartalszahlen deutlich eingebüßt und sich von ihrem vor gut einer Woche erreichten Rekordhoch bei knapp 367 Dollar weiter entfernt. Zuletzt verloren die Titel des Softwareherstellers am Dow-Ende 4,3 Prozent auf 335,94 Dollar.

Die aktuelle Kursschwäche dürfte mit den Sorgen über das Umsatzwachstum im Geschäft mit der Cloud-Plattform Azure zusammenhängen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Im vergangenen Quartal hatte sich das Wachstum hier abgeschwächt./ajx/he