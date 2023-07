PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed klar nachgegeben. Deutliche Kursverluste beim Schwergewicht LVMH belasteten den Luxusgütersektor und hinterließen sowohl im EuroStoxx 50 als auch im Cac 40 Spuren.

Der Eurozonen-Leitindex schloss 1,03 Prozent tiefer auf 4346,15 Punkten. Für das französische Leitbarometer ging es um 1,35 Prozent auf 7315,07 Zähler bergab. Der britische FTSE 100 hielt sich mit minus 0,19 Prozent auf 7676,89 Zähler vergleichsweise besser.

Zu den Abgaben trug zudem die abwartende Haltung am Markt vor der US-Zinsentscheidung am Abend bei. Investoren erhoffen sich von den Währungshütern Aussagen zur weiteren geldpolitischen Entwicklung. "Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2023 gehen wir davon aus, dass die Zentralbanken endlich die geldpolitische Wende einleiten und sich mehr Sorgen um das Wachstum als um die Inflation machen werden", merkten die Fondsmanager Ariel Bezalel und Harry Richards vom Vermögensverwalter Jupiter Asset Management an.

Damit steigt aber auch das Risiko einer Enttäuschung. "Die Fed muss heute die letzte von elf Zinserhöhungen im laufenden Zyklus beschließen, um die Erwartungen der Investoren zu erfüllen", betonte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Alles andere würde wohl die von vielen herbeigesehnte Korrektur am Aktienmarkt einleiten."/ajx/he

FR0000121014, EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545