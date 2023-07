Anzeige / Werbung

Microsoft Aktienanalyse: Umsatz- & Gewinnanstieg, Ausbau der KI-Investitionen! Wie geht es mit dem Software-Pionier weiter?

Microsoft Corporation ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington, USA. Gegründet wurde das Unternehmen 1975 von Bill Gates und Paul Allen und ist seitdem zu einem der größten und bekanntesten Unternehmen der Welt aufgestiegen. In der Marktkapitalisierung liegt nur Apple noch davor.

Microsoft ist vor allem für seine Softwareprodukte bekannt, allen voran das Betriebssystem Microsoft Windows, das in den meisten Personalcomputern weltweit zum Einsatz kommt. Windows hat die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen mit Computern interagieren, und ist heute eines der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme. Darauf gehen wir heute ausführlich ein und zeigen auf, wie die Entwicklungsschritte waren.

Das Unternehmen bietet aber insgesamt eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für Endverbraucher, Unternehmen und Institutionen an. Einige der bekanntesten Produkte und Marken von Microsoft sind:

1. Microsoft Office: Eine Suite von Produktivitätsanwendungen, die Programme wie Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Outlook umfasst. Office ist in vielen Büros und Unternehmen auf der ganzen Welt ein unverzichtbares Werkzeug.

2. Azure: Microsofts Cloud-Computing-Plattform, die eine Vielzahl von Cloud-Diensten für Unternehmen anbietet, darunter Rechenleistung, Datenbanken, künstliche Intelligenz, Sicherheit und vieles mehr.

3. Xbox: Microsoft ist ein großer Akteur im Bereich der Videospielindustrie und bietet mit der Xbox eine beliebte Spielkonsole sowie eine umfangreiche Bibliothek von Spielen und Online-Diensten an.

4. Surface: Microsoft entwickelt auch eigene Hardware, darunter die Surface-Linie von Tablets, Laptops und Convertible-Geräten, die für ihre hochwertige Verarbeitung und innovative Funktionen bekannt ist.

Darüber hinaus ist Microsoft in vielen anderen Bereichen tätig, darunter künstliche Intelligenz, Internet of Things (IoT), Suchmaschinentechnologie (Bing), Geschäftsanwendungen, Unternehmenssoftware und mehr. Genau dies sind auch die Wachstumstreiber, in die weiter investiert wird.

Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und neue Technologien vorangetrieben. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und hat zahlreiche Patente und Technologien entwickelt, die die digitale Welt nachhaltig beeinflusst haben.

Microsoft engagiert sich auch stark für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit und setzt sich für Umweltschutz, Bildung und Inklusion ein. Durch verschiedene philanthropische Initiativen, wie zum Beispiel das Programm "Microsoft Philanthropies", trägt das Unternehmen dazu bei, Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu unterstützen und Chancen für alle zu schaffen.

Mit seinem breiten Produktportfolio, seiner globalen Präsenz und seinem Engagement für Innovation und soziale Verantwortung bleibt Microsoft ein wichtiger Akteur in der Technologiebranche und gestaltet aktiv die Zukunft der digitalen Welt mit. Die Quartalszahlen zeigen jedoch eine Verlangsamung des Wachstums. Aus diesem Grund ist die Aktie auch nachbörslich gefallen. Dies bewerten wir mit dem Freestoxx-Tool im letzten Teil des Videos.

Das Video zur Microsoft Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Microsoft das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

