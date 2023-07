BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben den Schlichterspruch im Tarifstreit der Deutschen Bahn als Kompromiss anerkannt. Beide Seiten wollten ihren jeweiligen Gremien eine Annahme des Vorschlags empfehlen, teilten sie am Mittwochabend in Potsdam mit. Bei der EVG entscheidet am Freitag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung darüber abstimmen. Der Vorschlag der Schlichter, die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr (SPD) und der frühere Innenminister Thomas de Maizière, sieht unter anderem eine stufenweise Einkommenserhöhung um insgesamt 410 Euro pro Monat sowie eine Laufzeit von 25 Monaten vor./maa/DP/nas