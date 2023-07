Meta: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Meta die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?

Meta wird am Mittwoch, den 26. Juli, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Meta

Es wird erwartet, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % auf 31,1 Mrd. USD steigen wird, und das bereinigte Ergebnis je Aktie wird voraussichtlich um 18,5 % auf 2,91 USD zulegen.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Meta

Meta war im Jahr 2023 der zweitbeste Performer im Nasdaq 100 und hat seinen Wert seit Anfang des Jahres mehr als verdoppelt. Die Bewertung von Meta sank Ende 2022 auf das 8,2-fache des erwarteten Gewinns, als das Unternehmen der Verlangsamung des Werbemarktes und dem allgemeinen Ausverkauf von Technologiewerten ausgesetzt war. Das ist ein Wert, der für Value-Investoren attraktiv ist, ganz zu schweigen von denjenigen, die auf technologiegetriebenes Wachstum aus sind, und diejenigen, die das erkannt haben, wurden reichlich belohnt. Seit der Erholung in diesem Jahr ist dieser Multiplikator jedoch wieder auf das 19,7-fache gestiegen und liegt damit wieder über seinem Fünfjahresdurchschnitt.Diese Erholung wird in dieser Gewinnsaison auf die Probe gestellt werden, und Meta wird beeindrucken müssen, wenn es den Schwung beibehalten will. Glücklicherweise hat das Unternehmen das Potenzial, ein großes Quartal zu erleben. Zum ersten Mal seit 18 Monaten wird ein Gewinnwachstum prognostiziert, die neue Threads-Plattform nimmt Fahrt auf, und es besteht die Chance, dass Meta mit seinen KI-Aussichten für Aufregung sorgen kann.Es wird erwartet, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 7,7 % auf 31,1 Mrd. USD steigen wird, da das Unternehmen nun mit leichteren Vergleichszahlen konfrontiert wird. Meta hat gut daran getan, das Engagement aufrechtzuerhalten, da die durchschnittlichen Impressions um 17,8 % gestiegen sind, leidet aber immer noch unter den niedrigeren Preisen, da immer weniger Unternehmen für Werbung ausgeben: Die Durchschnittspreise werden voraussichtlich um über 11 % gegenüber dem Vorjahr sinken. Die Preise stehen nun schon seit über einem Jahr unter Druck, und die Märkte gehen davon aus, dass sie sich frühestens im Jahr 2024 wieder erholen werden. Jedes Anzeichen für ein früheres Comeback des Anzeigenmarktes wäre für die Aktie sehr positiv.Meta war das erste Unternehmen, das im vergangenen Jahr mit dem Abbau von Arbeitsplätzen begonnen hat, und gehörte zu den aggressivsten Unternehmen, wenn es um Kostensenkungen ging, nachdem das Unternehmen während der Pandemie aufgebläht worden war. Dies beginnt sich nun auszuzahlen, da die Kosten voraussichtlich zum ersten Mal seit zwei Jahren langsamer steigen werden als der Umsatz! Infolgedessen wird ein Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 18,5 % auf 2,91 $ erwartet.

Der Ausblick für die zweite Jahreshälfte ist positiv, denn die Wall Street rechnet mit einem deutlichen Gewinnanstieg, da die Vergleichszahlen leichter zu erreichen sind. Tatsächlich wird für die zweite Jahreshälfte ein derartiger Gewinnsprung erwartet, dass die Analysten davon ausgehen, dass der Jahresgewinn den zweithöchsten Wert aller Zeiten erreichen wird und nur noch hinter dem Spitzenwert zurückbleibt, den wir im Jahr 2021 erlebten, als die Nachfrage nach technischen Produkten explodierte.Der Ausblick wird also entscheidend sein. Die Wall Street geht davon aus, dass Meta im dritten Quartal einen Umsatz von 31,2 Mrd. USD erzielen wird, was einem Anstieg von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.Die anhaltende Erholung des Werbemarktes bleibt jedoch anfällig, was die Schätzungen von Meta in Frage stellen könnte. Die Wirtschaft kühlt sich weiter ab - auch wenn sie nicht ins Stocken gerät -, während die Zinssätze weiter steigen und das Risiko eines Abschwungs zunimmt. Meta kann zwar die Bildschirme im Auge behalten, ist aber weniger in der Lage, die Auswirkungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen auf seine Kunden zu beeinflussen, bei denen es sich eher um kleine und mittlere Unternehmen handelt.Die Metaverse-Ambitionen des Unternehmens sind nach wie vor eine Belastung, da Meta weiterhin viel Geld für seine Pläne ausgibt und sich trotz des Drucks auf die Gewinne in den letzten zwei Jahren geweigert hat, sich zurückzuziehen. Die Sparte Reality Labs, in der diese Aktivitäten angesiedelt sind, wird in diesem Quartal voraussichtlich einen Betriebsverlust von 3,7 Mrd. USD ausweisen. Das ist zwar mehr als im letzten Jahr, aber Meta hat den Höhepunkt der Ausgaben im letzten Jahr bereits überschritten.

Meta-Aktien: Wird Threads ein Katalysator sein?

Wir werden wahrscheinlich auch mehr Einblicke in die neue Social-Media-Plattform Threads erhalten, die bereits über 100 Millionen Nutzer hat.Es ist die am schnellsten wachsende App aller Zeiten, obwohl dies dadurch begünstigt wurde, dass Meta die bestehende Nutzerbasis auf dem bereits etablierten Instagram nutzte. Es dauerte nur zwei Wochen, um 100 Millionen Anmeldungen zu erreichen, aber die Daten deuten darauf hin, dass sich das Wachstum seitdem verlangsamt hat. Laut einem Tracker von Quiver Quantitative hatte die Plattform am 22. Juli 117 Millionen Nutzer.

Threads wurde entwickelt, um direkt mit Twitter zu konkurrieren, oder sollte man nach der Umbenennung in dieser Woche besser "X" sagen, aber die Plattform hat noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie den Anspruch erheben kann, die größte Plattform für öffentliche Diskussionen zu sein, da die Plattform von Elon Musk derzeit rund 450 Millionen Nutzer haben soll.Threads ist sicherlich auf dem richtigen Weg, da die Nutzerzahlen weiter steigen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Nutzer ihre Threads-Konten nicht löschen können, ohne sich auch von ihren Instagram-Konten zu verabschieden, was sich als entscheidende Regel erweisen könnte, die einen Rückgang der Nutzerzahlen verhindert, selbst wenn die Nutzer entscheiden, dass Threads nichts für sie ist. Es wird also darauf ankommen, Engagement zu zeigen, und die Nutzerzahlen sollten mit Vorsicht genossen werden.

KI-Aktien: Meta

Meta könnte angesichts von Berichten, dass das Unternehmen die Markteinführung einer kommerziellen Version seines eigenen KI-Modells, das Text, Bilder und Code erstellen kann, vorbereitet, die KI-Perspektiven wiederbeleben. Damit könnte Meta zu seinen Konkurrenten aufschließen, die derzeit im Rennen um die KI-Vorherrschaft die Nase vorn haben.Der Appetit der KI kann nur durch zwei Dinge angeheizt werden: Rechenleistung und Daten. Meta hat zweifellos Zugang zu riesigen Datenmengen, die von Nutzern über seine Social-Media-Plattformen gesammelt werden und die KI-Modelle füttern können. Und was die Rechenleistung angeht, hat sich Meta an eines der Unternehmen gewandt, die sich schon früh einen Vorsprung im Bereich KI erarbeitet haben - Microsoft.Microsoft und Meta haben kürzlich die LlaMA 2-Suite mit großen Sprachmodellen auf Azure und Windows auf den Markt gebracht, die Unternehmen dabei helfen soll, ihre eigenen generativen KI-Tools zu entwickeln. Meta ist bestrebt, die Tools so vielen Unternehmen wie möglich zur Verfügung zu stellen.KI hat Meta in diesem Jahr zu einem Aufschwung verholfen, aber die Märkte haben dem KI-Potenzial von Meta keinen oder nur einen geringen Wert beigemessen, und diese Ertragssaison gibt dem Unternehmen die Chance zu zeigen, dass es das Zeug dazu hat, ein großer Akteur in diesem bahnbrechenden Bereich zu werden.

Wie geht es mit der META-Aktie weiter?

Die Meta-Aktien haben seit ihrem 17-Monats-Hoch Anfang des Monats wieder nachgegeben. Meta bewegt sich innerhalb des steigenden Trendkanals, in dem sich die Aktie bereits das ganze Jahr befindett.Die Marke von 320 $ war zuletzt ein wichtiges Widerstandsniveau. Eine Erholung über die psychologische Marke von 300 $ ist erforderlich, bevor die Aktie versuchen kann, über 320 $ zu steigen und neue Jahreshochs zu erreichen. Ein Erfolg in diesem Bereich könnte die Tür zu einer weitaus größeren Bewegung in Richtung 350 $ öffnen.Auf der Unterseite läuft die Aktie Gefahr die unterstützende Trendlinie zu testen, die sich mit dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt deckt, sollte sie unter Druck geraten.

Quelle: Freestoxx Webtrader

