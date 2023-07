Die neue Produktionsstätte bedient die wachsende Nachfrage nach IoT-Lösungen

Identiv, Inc. (Nasdaq: INVE), ein Weltmarktführer im Bereich digitale Sicherheit und Identifikation im Internet der Dinge (IoT), erreicht mit der Eröffnung einer neuen Produktionsstätte für Radiofrequenz-Identifikation (RFID) in Bangkok, Thailand, einen Meilenstein in seiner IoT-Strategie. Identiv erweitert mit dieser neuen Anlage seine Produktionskapazitäten und optimiert seine Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf Kosten, um die Nachfrage nach seinen hochmodernen IoT-Lösungen zu befriedigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230726181656/de/

Identiv starts production at its new facility in Bangkok, Thailand.

Die 22.600 Quadratfuß große Anlage in Thailand wird etwa 600 Millionen Single-Pass-RFID-Einheiten pro Jahr produzieren können. Zusammen mit der derzeitigen Kapazität in Singapur geht Identiv davon aus, die Produktion von RFID-Einheiten nahezu zu verdreifachen, sobald die Anlage in Thailand vollständig in Betrieb ist.

"Wir freuen uns sehr, unsere RFID-Produktionsstätte in Thailand offiziell eröffnen zu können. Angesichts der stetig wachsenden Zahl von IoT-Anwendungen ist es für unser Wachstum von entscheidender Bedeutung, unsere Kapazitäten zu erweitern, um der steigenden weltweiten Nachfrage nach unseren IoT-Lösungen gerecht zu werden", so Steven Humphreys, CEO von Identiv.

Dr. Manfred Müller, COO von Identiv, fügte hinzu: "Unser erfahrenes Team unter der Leitung von B.Y. Koh hat in einem vorgezogenen Zeitplan unsere erste Million RFID-Einheiten bereits vor der offiziellen Eröffnung produziert. Unsere durch unser Hirsch-Zutrittskontrollsystem gesicherte Anlage in Thailand ist eine der sichersten in der Branche. Wir konnten bei der Entwicklung dieser neuen Anlage schnelle Fortschritte verzeichnen und freuen uns darauf, im kommenden Jahr den vollen Produktionsumfang zu erreichen."

Die neue Anlage in der thailändischen Freihandelszone ist Identivs zweiter RFID-Produktionsstandort in Südostasien und schafft Flexibilität und Kapazität. Manfred Rietzler, strategischer Berater von Identiv und renommierter Experte für RFID-Produktionsprozesse, war maßgeblich an der Auswahl des Standorts und der Entwicklung beteiligt. Da Identiv die Flexibilität behält, seine Produktionskapazitäten in derselben Anlage zu erweitern, kann das Unternehmen schnell und effizient auf eine steigende Nachfrage nach seinen IoT-Lösungen reagieren.

Derzeit beschäftigt Identiv 30 Mitarbeiter in Thailand und rechnet damit, die Mitarbeiterzahl an diesem Standort bald mehr als verdoppeln zu können. Die meisten der Mitarbeiter bringen mehrere Jahre Erfahrung in der RFID-Produktion bei branchenführenden RFID-Unternehmen mit.

Für weitere Informationen zum gesamten RFID-Produktportfolio von Identiv, kontaktieren Sie bitte transponder_sales@identiv.com.

Über Identiv

Identiv, Inc. ist ein Weltmarktführer im Bereich der digitalen Sicherung der physischen Welt. Die Plattform von Identiv umfasst RFID und NFC, Cybersicherheit und das gesamte Spektrum an physischer Zugangs-, Video- und Audiosicherheit. Identiv ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Stammaktien an der Nasdaq Stock Market LLC in den USA unter dem Kürzel "INVE" notiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter identiv.com.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jegliche Aussagen, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "werden", "beabsichtigen", "erwarten" und ähnliche Bezugnahmen auf die Zukunft gekennzeichnet sind, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein, einschließlich: Erwartungen hinsichtlich der Anlage in Thailand, einschließlich der Produktionskapazität, der zeitlichen Planung des Betriebs und des Erreichens der vollen Produktionskapazität sowie der Erhöhung der Mitarbeiterzahl; Erwartungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Kundennachfrage zu befriedigen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktionsfläche weiter auszubauen; und die Überzeugung des Unternehmens, dass seine Anlage in Thailand eine der sichersten Anlagen der Branche ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen und Schätzungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Formulierung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die positive Geschäftsentwicklung fortzusetzen; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen; die Fähigkeit, aus Branchentrends Kapital zu schlagen; die Fähigkeit, die Kundennachfrage und -erwartungen zu erfüllen; die Anzahl und den Zeitpunkt von Kundenbestellungen und Änderungen/Stornierungen; den Erfolg seiner Produkte und strategischen Partnerschaften; Branchentrends und Saisonalität; die Auswirkungen der makroökonomischen Bedingungen, der Inflation und der Preiserhöhungen; die Auswirkungen von Lieferengpässen bei Halbleitern und anderen Komponenten; regulatorische und andere behördliche Genehmigungen; sowie andere Faktoren, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, und der nachfolgenden Berichte, die bei der U. S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Obgleich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen basieren, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für begründet hält, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da andere Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Die Leser sollten sich demnach nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Formulierung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Änderungen zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

