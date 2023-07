ReNew Energy Global Plc ("ReNew") (Nasdaq: RNW, RNWWW), führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen, vertreten durch seine Tochtergesellschaft ReNew Power Pvt. Ltd. (ReNew), und das Unternehmen im Bereich saubere Energie Gentari, vertreten durch seine Tochtergesellschaft Gentari Renewables India Pte. Ltd., gaben die wichtigsten Bedingungen zur Zusammenarbeit im Rahmen eines 50:50-Joint-Ventures im Bereich von Lösungen für saubere Energie bekannt. Die Absichtserklärung wurde zwischen Sushil Purohit, CEO von Gentari, und Sumant Sinha, dem Gründer, Chairman und CEO von ReNew, ausgetauscht.

Im Rahmen dieses geplanten Joint-Ventures werden Gentari und ReNew zusammenarbeiten, um Investitionen in die Entwicklung erneuerbarer Anlagen für erneuerbare Energien zu erkunden, darunter Solarenergie, Wind und Energiespeicher, um die Zielsetzung einer Kapazität von 5 GW im Bereich erneuerbare Energien zu erreichen. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien erfolgt im Anschluss an die Anfangsinvestition von Gentari für eine 49% ige Kapitalbeteiligung an dem 403-MW-Peak-Power-Projekt von ReNew im Mai dieses Jahres.

Gentari und ReNew können als Partner ihre Dekarbonisierungszielsetzungen beschleunigen, indem sie Gentari in die Lage versetzen, erhebliche Fortschritte bei der Expansion seines Portfolios im Bereich erneuerbare Energien zu erzielen und sein globales Ziel, der Errichtung von Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 30 GW im Bereich erneuerbare Energien bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Für ReNew ist diese Partnerschaft Teil seiner Strategie einer Zusammenarbeit mit langfristigen Partnern zur Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien und der Einhaltung seines Netto-Null-Zieles bis zum Jahr 2040.

"Wir sind mehr als glücklich, Teil dieser strategischen Zusammenarbeit mit ReNew sein zu dürfen, da das Unternehmen über enormes Potenzial zur Beschleunigung des Ausbaus von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien in Indien verfügt. Im Rahmen unsere gemeinsamen Vision und aufgrund der umfassenden Expertise zielen wir nun darauf ab, den schnellen Fortschritt bei der Expansion der indischen Kapazität im Bereich erneuerbare Energien voranzubringen und das nachhaltige Wachstum zu fördern", so Sushil Purohit, CEO von Gentari

Sumant Sinha, Gründer, Chairman und CEO von ReNew, erläuterte: "Wir sind äußerst erfreut, Gentari als strategischen Partner im Rahmen unserer Zielsetzung zur Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft wird ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung innovativer Lösungen sein, die erheblich dazu beitragen werden, das Ziel von Indien für das Jahr 2030 eine Kapazität von 500 GW im Bereich installierter erneuerbarer Energien erreichen zu können."

Über Gentari

Gentari ist ein Unternehmen im Bereich saubere Energie, das sich auf die Bereitstellung von Netto-Null-Lösungen konzentriert, die erforderlich sind, um heutzutage sauberere Energiequellen Wirklichkeit werden zu lassen und auf diese Weise die Art und Weise zu transformieren, wie wir morgen leben werden. Gentari bietet Lösungen für geringere Schadstoffemissionen durch drei zentrale Grundpfeiler die Bereiche Renewable Energy, Hydrogen und Green Mobility formieren ein Portfolio von Lösungen, um die digitale Wertschöpfungskette auszubauen und auf diese Weise die Kunden zu unterstützen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Auf lange Sicht zielt Gentari darauf ab, Anbieter einer umfassenden Suite von Netto-Null-Lösungen zu werden, der zusätzliche Werte schafft, indem er Geschäftsprozesse miteinander verbindet und sich auf den Weg macht, Netto-Null-Emissionen zu verwirklichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.gentari.com.

Über ReNew

ReNew ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq notiert ist (Nasdaq: RNW, RNWWW). Mit einem Portfolio an sauberer Energie von rund 13,7 GW auf Bruttobasis (Stand: 31. März 2023) ist ReNew eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, wertschöpfende Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden. Weitere Informationen finden Sie unter renew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

