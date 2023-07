Technology Holdings, eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, freut sich bekannt zu geben, dass sie als exklusiver Finanzberater für DEK Technologies fungiert hat, einem Spezialisten für Softwareentwicklung und eingebettete Systeme mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, bei dessen strategischem Verkauf an Endava.

DEK Technologies wurde 1999 von Drini Mulla, Eddie Yim und Kerim Tanovic gegründet und hat sich auf Software- und Hardwareentwicklung sowie eingebettete Systeme spezialisiert. DEK bietet modernste Software- und Hardwarelösungen für eine Vielzahl von Sektoren an. Das Team besteht aus ca. 700 Mitarbeitern in Büros in Australien, Schweden und Vietnam.

Mit der Übernahme von DEK Technologies erweitert Endava seine Reichweite im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), seine Präsenz und seinen Kundenstamm in Schweden sowie seine starke vertikale Kompetenz im Bereich Telekommunikation. Die Lieferkapazitäten der DEK in Vietnam werden auch als ein "wichtiger Lieferstandort" im asiatisch-pazifischen Raum dienen. "DEK bringt großartige Talente mit, die über besondere Expertise in den weltweit innovativen Bereichen der Telekommunikation und der eingebetteten Technologie verfügen", sagte John Cotterell, CEO von Endava. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten an die Kunden des jeweils anderen zu verkaufen."

"Technology Holdings war während des gesamten Verkaufsprozesses ein hervorragender Berater für uns ihre Aufmerksamkeit für Details und ihr gründlicher Ansatz waren entscheidend dafür, dass der Deal zustande kam. Ihr Rat, ihre Unterstützung und ihr Beistand während des gesamten Prozesses waren von unschätzbarem Wert, und das TH-Team hat uns außergewöhnlich gut durch die komplexen Verhandlungen geführt. Sie haben eine unglaubliche Erfahrung in den Bereichen Technologie, Digitaltechnik und Software-Engineering und haben uns während der gesamten Reise engagiert und unterstützt. Vielen Dank an TH, dass Sie uns geholfen haben, ein unglaubliches Ergebnis zu erzielen", sagte Drini Mulla, CEO von DEK Technologies.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings sagte: "Es war ein großes Vergnügen, mit DEK Technologies zusammenzuarbeiten ihre Fähigkeiten und ihr Team sind außergewöhnlich und wir sind begeistert, dass wir die perfekte strategische Partnerschaft mit Endava eingegangen sind. Dies ist unsere 7. Transaktion im Bereich der technischen Dienstleistungen und ein weiterer Beweis für unsere umfassende Expertise und unsere Führungsrolle in diesem Bereich."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230726336236/de/

Contacts:

Kate Geary

Senior Marketing Manager

E-Mail: kate@technologyholdings.com