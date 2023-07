Singapur (ots/PRNewswire) -SUNRATE, eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine erweiterte Finanzierungsrunde der Serie D (Serie D-2) von Sequoia Capital Southeast Asia (jetzt bekannt als Peak XV Partners) erhalten hat. Prosperity7 Ventures und Softbank Ventures Asia haben ebenfalls zu der Finanzierungsrunde beigetragen.Die Finanzierung wird SUNRATE in die Lage versetzen, seine globalen Expansionspläne zu beschleunigen, indem es die innovative Entwicklung seiner Technologien vorantreibt, innovative Produkte und Dienstleistungen vertieft, Top-Talente aus der Branche einstellt und auch die Flexibilität bietet, zusätzliche strategische Möglichkeiten zu erkunden.SUNRATE bietet globale Zahlungsprodukte und Dienstleistungen für Unternehmen auf der ganzen Welt an, darunter internationale Zahlungen, globales Inkasso, die Ausgabe von Geschäftskarten und Treasury-Management. Unternehmen können Zahlungen in mehr als 150 Länder und in mehr als 100 Währungen tätigen. Sie profitieren außerdem von globalen Inkassodiensten, die in über 30 Währungen verfügbar sind, können Geldbeträge in über 10 wichtigen Weltwährungen einziehen (als wären es lokale Zahlungen) und Kartenausgaben in mehr als 15 Währungen abrechnen. Im Rahmen der globalen Vision von SUNRATE, die B2B-Digitalisierung voranzutreiben, bietet das Unternehmen auch effektive Treasury-Management-Tools wie TreasuryOS und RiskOS an, mit denen Unternehmen ihre finanziellen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Liquidität verwalten und überwachen können.Paul Meng, Co-Founder von Sunrate, sagte: "Wir haben Sunrate mit dem bescheidenen Ziel gegründet, den Zahlungsverkehr für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu verbessern. Im Laufe der Jahre haben wir aus erster Hand erfahren, wie unsere Produkte und Dienstleistungen den Unternehmen zugute gekommen sind: durch schnelle und sichere Transaktionen, einen erstklassigen Kundenservice sowie niedrigere und transparente Kosten. Die Tatsache, dass uns renommierte Investoren wie Peak XV Partners auf diesem Weg begleiten, ist ein Beweis für unsere Bemühungen und Leistungen, uns als führende globale Plattform für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen in Schwellenländern zu etablieren. Durch die Beseitigung von Reibungsverlusten im Zahlungsverkehr und die Unterstützung von Unternehmen bei der Digitalisierung gibt SUNRATE den Unternehmen die Möglichkeit, nahtlos und effektiv über Grenzen hinweg zu skalieren."Im letzten Jahr hat sich das Geschäft von SUNRATE erheblich vergrößert und in den Schwellenländern eine große Dynamik entwickelt. Sunrate beabsichtigt, die Mittel aus dieser Runde zu nutzen, um das Wachstum in den Schwellenländern wie Südostasien und Indien zu beschleunigen und weiterhin neue Kunden weltweit zu gewinnen. Das Unternehmen weiterhin Top-Talente einstellen, um seinen globalen Wachstumskurs zu unterstützen.Abheek Anand, Managing Director bei Peak XV, sagte: "Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr ist eine wichtige Grundlage für den Multi-Billionen-Dollar-Markt des globalen Handels. SUNRATE hat ein eigenes globales Zahlungsnetzwerk und ein breit gefächertes Produktportfolio aufgebaut, um seinen Kunden in zahlreichen asiatischen Märkten schnelle, rechtskonforme und kostengünstige Zahlungsmöglichkeiten zu bieten. Wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, während es als aufstrebender Marktführer in dieser riesigen Kategorie weiterhin schnell und nachhaltig expandiert".Der Investitionszufluss kommt zur rechten Zeit, denn die sich für SUNRATE ergebenden Marktchancen im weltweiten grenzüberschreitenden B2B- und Kartenzahlungsverkehr wachsen nach wie vor in rasantem Tempo. Laut FXC Intelligence wird der weltweite Markt für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 56,1 Billionen US-Dollar erreichen.Informationen zu SUNRATESUNRATE ist eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist SUNRATE als führender Lösungsanbieter anerkannt und hat es Unternehmen ermöglicht, mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, seinem umfassenden globalen Netzwerk und seinen robusten APIs sowohl lokal als auch global in mehr als 150 Ländern und Regionen zu operieren und zu skalieren. Mit seinem weltweiten Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Shanghai arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered und Barclays zusammen und ist das Hauptmitglied von Mastercard und Visa. Um mehr über Sunrate zu erfahren, besuchen Sie https://www.sunrate.com/Informationen zu Peak XV Partners (ehemals Sequoia Capital India & SEA)Peak XV Partners (ehemals Sequoia Capital India & SEA) ist eine führende Risikokapital- und Wachstumsinvestitionsgesellschaft, die in ganz Indien, Südostasien und darüber hinaus investiert. Peak XV (ausgesprochen: Peak Fifteen) war der Name, der für den Mount Everest verwendet wurde, bevor er so genannt wurde. Es verkörpert alles, was wir über den Aufbau von langlebigen Unternehmen glauben, die aufrecht stehen und zu Großartigem inspirieren.In den letzten 17 Jahren unserer Tätigkeit in der Region hat Peak XV ein Kapital von über USD 9 Mrd. in 13 Fonds verwaltet und in über 400 Unternehmen investiert. 