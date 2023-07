Befähigt Unternehmen und ihre Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich an ihren Nachhaltigkeitszielen ausrichten

CHICAGO und STOCKHOLM, July 27, 2023, der führende "Configure, Price, Quote"-Partner (CPQ) für Hersteller, freut sich, die Einführung seiner neuesten Innovation bekannt zu geben, die auf den nachhaltigen Produktverkauf ausgerichtet ist: Environmental Footprint Configuration. Diese bahnbrechende Ergänzung zu Tacton CPQ wird die Fertigungsindustrie revolutionieren, indem sie Unternehmen und deren Kunden in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.



Ziele und Vorschriften in Bezug auf den CO2-Fußabdruck sind für Unternehmen weltweit nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Auf der Grundlage von Gesprächen mit Kunden sieht Tacton für Hersteller das Risiko, Einnahmen zu verlieren, wenn sie als Teil ihrer Angebote keine ESG-Daten bereitstellen können. Ohne ESG-Daten besteht das Risiko eines Umsatzrückgangs von bis zu 5 %, während die Einbeziehung von ESG-Daten zu einer Umsatzsteigerung von etwa 25 % führen kann. Environmental Footprint Configuration von Tacton steht zu einem entscheidenden Zeitpunkt zur Verfügung. Diese dringend benötigte Fähigkeit wird es den Herstellern ermöglichen, die Umweltauswirkungen der konfigurierten Produkte zu verstehen. Jetzt können die Hersteller nicht nur die Umweltauswirkungen ihrer Produkte an die Aufsichtsbehörden melden, sondern ihre potenziellen Kunden zudem bei der Auswahl optimaler Produkte mit einfach verfügbaren Daten zu den Kohlenstoffemissionen der konfigurierten Produkte informieren.

Mit Environmental Footprint Configuration werden produktspezifische Daten zu Umweltauswirkungen über eine Schnittstelle mit Ökobilanzsoftwareunter Verwendung dessen Software SimaPro für LCA-Daten. SimaPro ist eine robuste Datenquelle, die seit über 30 Jahren von Forschungseinrichtungen und Unternehmen in 80 Ländern genutzt wird.

Mit den LCA-Daten und der Environmental Footprint Configuration stellt Tacton CPQ Herstellern umfassende Emissionsdaten bereit, die Scope-1-, -2- und -3-Emissionen abdecken und es diesen ermöglichen, die Umweltauswirkungen ihrer Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu quantifizieren und zu optimieren. Von der Materialauswahl und dem Energieverbrauch während der Nutzung bis hin zum Transport und der Entsorgung am Ende des Lebenszyklus können Unternehmen nun umweltbewusste Entscheidungen treffen, die durch die Konfiguration ermöglicht werden.

Environmental Footprint Configuration von Tacton wird einen unübertroffenen geschäftlichen Nutzen liefern. Die Hersteller werden nun zu Folgendem in der Lage sein:

Sofortige Verfügbarkeit von Emissionsdaten pro Produkt für die Berichterstattung.

Generieren neuer Umsätze und höherer Gewinnspannen mit Angeboten, die die Umwelt weniger belasten.

Vermeiden manueller LCA-Berechnungen für die Berichterstattung oder die Auswahl von Produkten.

Schnelles Konfigurieren von Produkten und Visualisieren der CO2-Emissionen für diese Konfiguration.

Integration mit einer beliebigen LCA-Datenbank.



"Mit der Einführung der Environmental Footprint Configuration revolutioniert Tacton die Bedeutung des Angebots nachhaltiger Produkte im industriellen Bereich", sagte Bo Gyldenvang, Chief Executive Officer bei Tacton. "Wir sind der Ansicht, dass die Transparenz der Emissionsdaten die Innovation voranbringen und die Hersteller zur Entwicklung nachhaltigerer Produkte veranlassen wird. Wir sind stolz darauf, Herstellern ein leistungsfähiges Tool anbieten zu können, mit dem sich umweltfreundliche Produktkonfigurationen auf einfache Art online optimieren lassen, sodass die Hersteller ihren Kunden differenzierte und nachhaltige Lösungen anbieten können."

Environmental Footprint Configuration wird ab August 2023 als Option in Tacton CPQ zum Kauf zur Verfügung stehen. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über diese innovative CPQ-Funktion zu erfahren . Darüber hinaus wird Tacton ab dem dritten Quartal 2023 Workshops anbieten, um Hersteller über Umweltvorschriften und die potenziellen geschäftlichen Vorteile des Angebots nachhaltiger Produkte zu informieren.

Über Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, dem Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen. Tacton Trusted Configuration vereinfacht den Vertrieb für Hersteller von komplexen Produkten. Die "Configure, Price, Quote"-Software von Tacton wurde von Gartner im Magic Quadrant für CPQ Application Suites als führend eingestuft und ist für seine fortschrittlichen Produktkonfigurations- und Visualisierungsfunktionen bekannt. Die Gründer von Tacton leisteten Pionierarbeit bei der computergestützten Produktkonfiguration, die heute die Grundlage für Tacton CPQ und CAD Design Automation bildet. Seit 1998 vertrauen Kunden auf der ganzen Welt wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicagound Twitter .

Über PRé

PRé Sustainability hilft Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie in die Tat umzusetzen, und zwar durch faktenbasierte Beratungsdienste, Schulungen und Softwarelösungen, die auf dem Lebenszykluskonzept basieren. Unternehmen wenden sich an PRé, um ihre Nachhaltigkeitsleistung zu messen, zu verbessern und zu kommunizieren. Das Vorzeigeprodukt von PRé ist SimaPro : Ökobilanzsoftware (LCA). SimaPro gibt Nachhaltigkeitsexperten, Produktdesignern und Entscheidungsträgern die Möglichkeit, Einblicke in die Umweltleistung von Produkten und Dienstleistungen zu gewinnen, Hotspots zu definieren und positive Veränderungen voranzutreiben. Seit über 30 Jahren gehört SimaPro zu den führenden professionellen LCA-Softwarepaketen und wird von Industrieunternehmen, Beratungsfirmen und Forschungsinstituten in mehr als 80 Ländern eingesetzt.

Folgen Sie Pré auf LinkedIn .