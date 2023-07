Mainz (ots) -Behörden geben landesweit Namen von Unternehmen bekannt, die Grundwasser fördern / Ergebnisse ab 27. Juli 202323 online und in SWR1/SWR4 RLPIn Rheinland-Pfalz dürfen vor allem Chemieunternehmen und die Stahl- und Getränkeindustrie das meiste Grundwasser aus der Tiefe holen. Das hat eine Abfrage des SWR bei den oberen Wasserbehörden im Land ergeben. Die Ergebnisse der Recherche sind ab 27. Juli 2023 in den Nachrichten von SWR1 Rheinland-Pfalz sowie SWR 4 Rheinland-Pfalz zu hören und online abrufbar bei SWR aktuell online.Spitzenreiter BASF darf 26 Milliarden Liter Grundwasser fördernZum ersten Mal haben die beiden zuständigen Behörden in diesem Umfang die Namen der Unternehmen herausgegeben, die das meiste Grundwasser in Rheinland-Pfalz fördern. Spitzenreiter ist die BASF mit ihrem Stammwerk in Ludwigshafen. Der Chemiekonzern darf 26 Milliarden Liter Grundwasser fördern - und könnte damit mehr als 10.000 übliche 50-Meter-Schwimmbecken füllen. Manche Unternehmen dürfen seit Jahrzehnten große Mengen Grundwasser entnehmen - und das teils sogar ohne eine Befristung. Die zuständigen Behörden haben angekündigt, in Zukunft mehr Wasserrechte zu befristen und öfter zu überprüfen. Denn: Das Grundwasser sei in Gefahr. Seit Jahren bildet sich davon immer weniger neu; das ist eine Folge des Klimawandels. Auch der größte Teil des Trinkwassers wird in Rheinland-Pfalz aus Grundwasser gewonnen. Dies und weitere Ergebnisse sind ab 27. Juli 2023 in den Radiowellen SWR1 und SWR4 Rheinland-Pfalz zu hören, Rechercheergebnisse außerdem online abrufbar unter SWR aktuell online. (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/index.html)Weitere Informationen unter: http://swr.li/grundwasser-entnehmerSWR vernetzt Newsletter:Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@swr.deGrit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5567677