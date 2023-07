MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Frachterbrand:

"Reeder müssen schnell und nachhaltig in die Sicherheit investieren. Manche Unternehmen machen es bereits vor. Mehr Kontrollen, ein Verbot für das Laden an Bord oder Gasdetektoren, die Alarm schlagen, wenn eine Batterie überhitzt und entsprechende Gase freisetzt: All das hilft. Brände wie der auf der "Fremantle Highway" sollten sich jedenfalls nicht wiederholen, schon gar nicht auf Autofähren mit vielen Menschen an Bord. Denn dann kämen nicht nur Sachwerte und die Umwelt zu Schaden. Es wären schnell zahlreiche Menschenleben in Gefahr."/al/DP/he