BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck durch ihre öffentlichen Streitereien Vertrauen verspielt. "Wir leben in einer Phase der Veränderung. Es gibt Krisen, Kriege. Viele Menschen sind zu Recht verunsichert", sagte der Grünen-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). "Regierung und Opposition müssen gerade jetzt Sicherheit geben, Vertrauen aufbauen und es sich immer wieder neu erwerben."

Die Regierung habe vieles gut hingekriegt, durch zu viel öffentlichen Streit aber auch Vertrauen verspielt. "Da müssen wir besser werden." Habeck nahm auch die Opposition in die Pflicht. Diese habe ebenfalls die Aufgabe, "am Vertrauen in unsere liberale Demokratie zu arbeiten und ihren Teil für den Zusammenhalt beizutragen. Da scheint mir gerade die Union orientierungslos zu sein und Orientierungslosigkeit bedeutet dann eben auch einen Vertrauensverlust."

Habeck betonte, es brauche eine funktionierende konservative Partei in Deutschland. "Wir sehen in anderen Ländern: Da, wo konservative Parteien nicht funktioniert haben und sich dem Rechtspopulismus angedient haben, sind die als relevante Kräfte verschwunden. Ich hoffe sehr, dass die Union diese Debatte sehr reflektiert führt."/seb/DP/zb