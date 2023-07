VAT Group AG / Schlagwort(e): Personalie

VAT ERNENNT Urs Gantner zum neuen CEO



27.07.2023 / 06:30 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der VAT hat Urs Gantner (53), Executive Vice-President der VAT-eigenen Semiconductor Solutions Group, per 1. Januar 2024 zum neuen CEO der VAT Group ernannt. Urs Gantner tritt die Nachfolge von Mike Allison (60) an, der im Februar seinen Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres 2023 bekanntgegeben hat. Urs Gantner verfügt über einen Master in Maschineningenieurwissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH). Er stiess 2004 als Produktmanager für kundenspezifische Transferventillösungen zur VAT. 2015 wurde er zum Leiter des Halbleiterbereichs ernannt. Unter seiner Führung wuchs das Geschäftsfeld mehr als doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt. Gleichzeitig verbesserte Gantner die Organisationsstruktur und die Performance, indem er die globale Präsenz des Unternehmens gekonnt nutzte. Ebenfalls eine zentrale Rolle spielte Gantner beim Auf- und Ausbau des VAT-Produktionsstandorts in Malaysia mit eigenem Engineering- und Produktmanagementteam. Im Weiteren stand Gantner der erfolgreichen Expansion des Ventilgeschäfts in angrenzende Märkte vor. Im August 2022 wurde er als Executive Vice-President der Semiconductor Solutions Group in das Group Executive Committee (GEC) der VAT berufen. «Als Weltmarktführerin für Vakuumventile und -lösungen ist die VAT hervorragend für die Chancen des Halbleitermarkts und zukunftsorientierter Industriemärkte aufgestellt», meint Verwaltungsratspräsident Martin Komischke, und ergänzt: «Mit Urs Gantner haben wir den perfekten Nachfolger für Mike Allison gefunden. Dieser hat die VAT in den vergangenen sechs Jahren als CEO massgeblich geprägt und sie in die heutige Pole Position gebracht. Dass wir seine Nachfolge aus den eigenen Reihen besetzen konnten, spricht für die hohe Qualifikation unserer Mitarbeitenden.» Noch-CEO Mike Allison kommentiert die Nachfolgelösung wie folgt: «Ich empfinde es als Privileg, Teil der Erfolgsgeschichte der VAT zu sein. Der Zeitpunkt für eine Stabsübergabe an Urs Gantner könnte nicht besser sein. Mit seiner glänzenden Karriere in der Halbleiterbranche und seinen bemerkenswerten Erfolgen bei der VAT ist er hervorragend dafür geeignet, die VAT auf einem nachhaltigen und profitablen Wachstumskurs zu halten.» Urs Gantner selbst meint: «Ich freue mich, für unser Unternehmen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit unserer starken Crew werden wir noch enger mit unseren Anspruchsgruppen zusammenarbeiten, insbesondere mit unseren geschätzten Kunden und Lieferantenfirmen rund um den Globus. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Kollaboration ausbauen und den Markt gemeinsam mitgestalten können. Mit gebündelten Kräften werden wir die Spitze unserer Branche weiterhin anführen. Einen Investitionsschwerpunkt sehe ich bei unserem globalen Team. Es soll jene Ressourcen, Unterstützung und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, die es verdient. Schliesslich weiss ich, wie wertvoll unsere Mitarbeitenden für das Unternehmen sind. Ich freue mich auf einen noch engeren Austausch mit dem Verwaltungsrat und meinen Kolleginnen und Kollegen der weltweiten VAT-Familie.» Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vat.ch



Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

Finanzkalender 2023

Donnerstag, 12. Oktober 2023

2024

Donnerstag, 5. März 2024

Handelsupdate Q3 2023



Ergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2023

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen - das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1'145 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3'000 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



