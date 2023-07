DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. Juli

=== *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 2Q (09:15 PK) *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; Analystenkonferenz) 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H 07:30 FR/Faurecia SA, Ergebnis 1H 07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H 07:35 FR/Forvia, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, 2Q Analystenkonferenz (09:15 PK) *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H (10:30 PK) *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -24,4 Punkte zuvor: -25,4 Punkte *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 10:00 DE/Vantage Towers AG, HV 10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,00% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,50% *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 228.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 2Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q *** 22:04 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 27, 2023

