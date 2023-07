DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPREISBREMSE - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Strom- und Gaspreisbremsen über den kommenden Winter bis Ostern 2024 verlängern. "Die Preisbremsen wirken wie eine Versicherung gegen steigende Preise", sagte der Grünen-Politiker der Augsburger Allgemeinen. Nach den bisherigen Beschlüssen würden die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen. "Ich werbe aber dafür, dass wir sie nochmals verlängern, und zwar bis Ende des Winters - genauer gesagt, bis Ostern." Dies wäre laut Habeck angesichts der gesunkenen Einkaufspreise vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. "Wir reden daher bereits mit der EU-Kommission darüber", fügte der Vizekanzler hinzu. (Augsburger Allgemeine)

ROHSTOFF-PLAN - Der geplante Rohstoff-Fonds von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bekommt Konturen. Mit rund 1 Milliarde Euro will er ab 2024 neue Rohstoffquellen unterstützen. Der Vizekanzler war bislang wegen der Kosten auf Widerstand von Finanzminister Christian Lindner gestoßen. Jetzt steht Habeck nach Handelsblatt-Informationen vor einer Lösung. Der Fonds soll Rohstoffabhängigkeiten von China reduzieren. Peking nutzt den Export zunehmend als Druckmittel in den Handelsbeziehungen. Alternative Rohstoffvorkommen, die aber häufig noch nicht erschlossen sind, könnten diesen Druck mildern. Habeck will das nun fördern. (Handelsblatt)

DENA - Corinna Enders führt künftig die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur (Dena). Gesellschafter und Aufsichtsrat der Dena haben die 46-Jährige nach Angaben der Dena mit Wirkung zum 23. Oktober 2023 zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Die Juristin wird die Geschäfte gemeinsam mit Kristina Haverkamp führen, deren Vertrag bereits im Frühjahr 2023 verlängert wurde. (Handelsblatt)

RUSSLAND-SANKTIONEN - Der frühere Vorstands- und Aufsichtsratschef des Chemiekonzerns BASF, Jürgen Hambrecht, kritisiert die EU-Sanktionen gegen Russland. "Ich frage mich übrigens: Sind diese Sanktionen gegen Russland das richtige Mittel, wenn russisches Gas und Öl dann eben als Flüssiggas oder als Ölprodukte nach Europa kommen?", sagte Hambrecht im Gespräch mit der Wochenzeitung Zeit. "In der verflochtenen Weltwirtschaft ist das doch gar nicht verhinderbar. So machen jetzt andere daraus ein noch größeres Geschäft." Hambrecht zweifelte auch die Sinnhaftigkeit der Sanktionen an: "Das Ziel von Sanktionen sollte doch sein, beim Gegenüber ein Umdenken zu bewirken. Das kann ich, jedenfalls bisher, nicht erkennen." (Zeit)

GASSPEICHER - Die Bundesnetzagentur gibt trotz gut gefüllter Gasspeicher keine Entwarnung für die Energieversorgung im Winter. "Kalte Temperaturen, Probleme in Nachbarländern oder auch zu niedrige Einsparungen könnten die Versorgungslage wieder verschärfen", sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der Augsburger Allgemeinen. "Aus diesem Grund beobachten wir die weiteren Entwicklungen sehr genau", erklärte Müller. "Aber aktuell sehen wir gut gefüllte Speicher, zunehmend diversifizierte Gasimporte und beachtliche Einsparerfolge" betonte er. Zur Wochenmitte seien die Gasspeicher bereits zu 86 Prozent gefüllt gewesen. Damit seit das für Oktober einzuhaltende gesetzliche Speicherziel von 85 Prozent bereits im Juli erreicht worden. (Augsburger Allgemeine)

BAHNINFRASTRUKTUR - Der Bund steckt jedes Jahr Steuergeld in Millionenhöhe in die hoch defizitäre Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn, DB Cargo, und unterlässt deshalb überfällige Investitionen in die Infrastruktur. Das befürchten jedenfalls die privaten Wettbewerber angesichts der jüngsten Geschäftszahlen von DB Cargo, die für das vergangene Jahr ein Defizit von 858 Millionen Euro ausweisen. "Das entspricht einer Elbphilharmonie nach Baukostenexplosion in einem einzigen Jahr", kritisiert Peter Westenberger am Mittwoch, einen Tag bevor der Konzern seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 bekannt gibt. Er ist Geschäftsführer des Verbandes Die Güterbahnen, der die privaten Anbieter vertritt. Im Güterverkehr ist der Wettbewerb wesentlich ausgeprägter als etwa im Fernverkehr. Dort deckt die private Konkurrenz schon mehr als die Hälfte des Marktes ab. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.