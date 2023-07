Da weltweit über steigende Raten von arzneimittelresistenten Neisseria gonorrhoeae berichtet wird, fordert die AIDS Healthcare Foundation (AHF) Regierungen auf, sexuell übertragbare Infektionen (STI, Geschlechtskrankheiten) auf ihrer Agenda für die öffentliche Gesundheit Priorität einzuräumen und den Gebrauch von Kondomen zur Prävention von STI zu fördern, anstatt sich zu sehr auf eine Antibiotikatherapie nach erfolgter Exposition zu verlassen. Neisseria gonorrhoeae ist aufgrund der aufgetretenen Multi-Resistenz gegen Arzneimittel, einschließlich der speziell gegen diesen Krankheitserreger entwickelten neuen Antibiotika, besonders gefährlich.

The "Gonorrhea Alert" billboards, part of an ongoing outdoor advertisement campaign launched by AHF in the U.S., urges the public to visit the www.FreeSTDCheck.org website to learn more about the disease and find locations to access free testing and affordable care in the U.S. for the treatment of sexually transmitted infections. (Photo: Business Wire)