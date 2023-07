DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Die Commerzbank hat als erste deutsche Bank Live-Transaktionen auf der digitalen Handelsfinanzierungsplattform Contour durchgeführt. Einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge wurde diese Transaktion zwischen den Filialen Singapur und Schanghai abgewickelt. Dies sei ein wichtiger Meilenstein hin zu mehr Digitalisierung in der internationalen Handelsfinanzierung für Kunden in diesem Bereich, heißt es. (Börsen-Zeitung)

GRAPHCORE - Turbulente Zeiten bei Europas wertvollstem Chip-Start-up: Seit vergangenem Herbst hat Mitgründer und Chef Nigel Toon ein Viertel der Belegschaft von Graphcore entlassen. Dennoch versucht der Brite, Aufbruchstimmung zu verbreiten: "Die Kunden verlangen verzweifelt Alternativen zu Nvidia", sagt der Unternehmer dem Handelsblatt. Toon ist angetreten, dem an der Börse wertvollsten Chipkonzern der Welt Konkurrenz zu machen, und zwar in dessen am schnellsten wachsenden Geschäft: bei Prozessoren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) in Rechenzentren. "Jeder schaut sich nach Lösungen um, die günstiger sind als Nvidia", sagt Toon. (Handelsblatt)

HP - HP will mit Hilfe von Zulieferern die Produktion von Millionen von Laptops für Privat- und Geschäftskunden in diesem Jahr nach Thailand und Mexiko verlagern. Dies ist der erste größere Schritt des führenden US-Computerherstellers, um seine PC-Lieferkette über China hinaus zu diversifizieren. Als weltweit zweitgrößter PC-Hersteller nach dem chinesischen Unternehmen Lenovo plant HP, einen Teil der Produktion von kommerziellen Notebooks nach Mexiko zu verlagern, während ein Teil der Produktion von Laptops für Privatkunden nach Thailand gehen soll, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen Nikkei Asia sagten. HP plane außerdem, einen Teil der Notebook-Produktion ab dem nächsten Jahr nach Vietnam zu verlagern, sagte einer der Zulieferer. (Nikkei Asia/FT)

GIC - Der Singapurer Staatsfonds GIC wies in schwierigem Fahrwasser seinen niedrigsten Gewinn der vergangenen acht Jahre aus. Der Fonds wird auf ein Anlagevolumen von knapp 700 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für die vergangenen fünf Berichtsjahre (31. März) weist GIC eine Durchschnittsrendite von 3,7 Prozent aus. Auf 20 Jahre gerechnet betrug die Rendite 4,6 Prozent und war damit besser als in den vergangenen acht Jahren. "Wir sind noch nicht über den Berg", sagte der GIC-Vorstandsvorsitzende Lim Chow Kiat. "Die Folgen der strafferen Geldpolitik sind noch in den Märkten und Volkswirtschaften zu spüren." Chefanleger Jeffrey Jaensubhakij warnte vor "unsicheren Zeiten". Er betonte deshalb die Bedeutung von Immobilieninvestitionen; deren Anteil stieg innerhalb von drei Jahren von 8 auf 13 Prozent. Dieser Investitionssektor verspreche "inflationsgeschützte Renditen", erklärte GIC. (FAZ)

July 27, 2023

