NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Olivia Townsend passte ihr Bewertungsmodell am Mittwochabend an gute Quartalsergebnisse an. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie - zu unklar sind ihr die weitere Margenentwicklung und die Nachhaltigkeit des Umsatztrends./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 21:08 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006969603