Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab. Das jüngste Auf und Ab des DAX zwischen 16.000 und 16.200 Punkten geht in die nächste Runde. Nach dem US-Zinsentscheid richten sich heute die Blicke auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Mittag die Leitzinsen ebenfalls erneut anheben dürfte. Zudem erreicht die Berichtssaison ihren ersten Höhepunkt. Die US-Notenbank griff im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...