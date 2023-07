DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Bei seiner Pressekonferenz gab Fed-Chef Jerome Powell keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte. Der Leitzins stieg auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2001. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das Wirtschaftswachstum war in den jüngsten Monaten zu stabil, als dass Powell bei seiner Pressekonferenz signalisieren konnte, dass die aktuelle Zinserhöhung der letzte Zinsschritt im aktuellen Straffungszyklus gewesen ist. Andererseits könnte die bisherige Abschwächung der Inflation es den Vertretern der Zentralbank erschweren, jegliche Pläne für eine weitere Zinserhöhung zu beerdigen. "Wir haben viel erreicht, und die volle Wirkung unserer Straffung muss sich erst noch zeigen", sagte Powell bei seiner Pressekonferenz. "Künftige Zinsschritte hängen von den ökonomischen Daten und Entwicklungen ab." Die Entscheidungen würden von Treffen zu Treffen gefällt. Es gebe auch keinen Beschluss zu Zinserhöhungen bei jeder zweiten Sitzung. "Eine Zinserhöhung im September ist möglich, aber keine Erhöhung ist auch möglich", sagte Powell. Im aktuellen Umfeld sollte das Federal Open Market Committee (FOMC) nicht viel Forward Guidance geben, erklärte Powell. Die Kerninflation sei immer noch "ziemlich hoch" und die Zinsen müssten für "einige Zeit" hoch bleiben. Der Arbeitsmarkt bleibe sehr angespannt. Powell sagte jedoch, die langfristigen Inflationserwartungen blieben "gut verankert".

TAGESTHEMA II

Es wird vielleicht nicht die letzte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im aktuellen Zyklus sein, aber wohl die letzte mit Ansage. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen einhellig mit einer Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen solchen Schritt im Juni angekündigt hatte. Weniger Einigkeit herrscht in der Frage, ob und wie stark die EZB ihre Zinsen weiter anheben wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

VOLKSWAGEN (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz* 79.376 +14% 7 69.543 Operatives Ergebnis 5.963 +32% 9 4.505 Operatives Ergebnis** 6.104 +29% 2 4.735 Operative Umsatzrendite** 7,7 -- -- 6,8 Ergebnis vor Steuern 5.550 +8% 2 5.140 Ergebnis nach Steuern/Dritten 4.217 +13% 3 3.741 Ergebnis je Vorzugsaktie 7,66 +3% 3 7,46 -** vor Sondereinflüssen

AIXTRON (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 134 +30% 3 103 EBIT 30 +75% 3 17,2 Ergebnis je Aktie 0,24 +50% 3 0,16

BEFESA (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 296 -5% 3 311 EBITDA bereinigt 49 -14% 3 57

Weitere Termine:

07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:30 FR/Faurecia SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H

07:35 FR/Forvia, Ergebnis 1H

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H (10:30 PK)

08:00 GB/BT Group plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

10:00 DE/Vantage Towers AG, HV

10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 1H

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 2Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:04 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -24,4 Punkte zuvor: -25,4 Punkte - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,00% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,50% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 228.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.276,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.610,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.719,75 +0,7% Nikkei-225 32.802,06 +0,4% Schanghai-Composite 3.237,13 +0,4% Hang-Seng-Index 19.626,11 +1,3% +/- Ticks Bund -Future 133,32 +11 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 16.131,46 -0,5% DAX-Future 16.225,00 -0,6% XDAX 16.137,71 -0,6% MDAX 28.275,17 -0,1% TecDAX 3.234,15 -0,8% EuroStoxx50 4.346,15 -1,0% Stoxx50 3.973,55 -0,9% Dow-Jones 35.520,12 +0,2% S&P-500-Index 4.566,75 -0,0% Nasdaq-Comp. 14.127,28 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,21 -40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht positiven Start in den Handelstag rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird über Vortagsniveau um 16.150 Punkte erwartet. Die Börsen dürften zunächst einige Zeit benötigen, um die Zinserhöhung der US-Notenbank zu besprechen. Dazu müsse auch noch auf die EZB am frühen Nachmittag gewartet werden. "Erst dann sind beide Seiten der Gleichung bekannt", sagt ein Händler. Die Anleihen- und Devisenmärkte sind stark von den Zinsdifferenzen zwischen den Anlageräumen Dollar und Euro geprägt. Da es einige Unsicherheit über den weiteren Kurs der EZB gibt, ist das Überraschungpotenzial in ihren Aussagen höher als bei der US-Notenbank. Dazu hat sich der Markt mit einer Flut von Quartalszahlen herumzuschlagen. Und am Nachmittag stehen mit dem neuen US-BIP zum ersten Quartal noch Konjunkturdaten an, die an normalen Handelstagen schon für sich alleine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Dazu werden noch der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Juni und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Rückblick: Leichter - Die Aktienmärkte koppelten sich weiter von der Wall Street ab, die zuletzt auf Jahreshochs geklettert war. Mit jüngst eher schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone sowie vor Bekanntgabe der Fed-Zinsentscheidung am Abend hielten sich Anleger in Europa dagegen zurück. Für den Euro-Stoxx-50 ging deutlicher talwärts, es belastete der Sektor der nichtzyklischen Konsumwerte, zu denen auch die Aktien der Luxusgüterhersteller gehören. Der Subindex gab 1,8 Prozent nach, nachdem das Schwergewicht LVMH die hohen Erwartungen nicht erfüllt hatte. Die Titel verloren 5,1 Prozent. Umsatz und Gewinn stiegen weiter kräftig. Dies sei aber erwartet worden, der Konsens sei nicht mehr geschlagen worden, hieß es von Bernstein. Citigroup bemängelte die Abschwächung des Gewinn-Momentums. Eine Hausse von gut 21 Prozent legten Rolls-Royce nach einem starken Halbjahresbericht hin. Unicredit legten um 0,3 Prozent zu und honorierten damit die starken Quartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Gut kamen die Geschäftszahlen der Deutschen Bank (+1,4%) an, die Erträge legten überraschend deutlich zu. Ein Sahnehäubchen obenauf lieferte das Aktienrückkaufprogramm. Zufrieden mit den Geschäftszahlen des Vermögensverwalters DWS (+4,2%) äußerten sich Jefferies. Deutsche Börse stiegen um 1,1 Prozent. Getrieben von massiv gestiegenen Zinseinnahmen übertraf der Börsenbetreiber sowohl die Umsatz- wie auch die Ergebnisprognosen. Sehr gut kam auch die erhöhte Gewinnprognose von RWE (+1,7%) an. Als "gemischte Tüte" bezeichnete Bernstein die Zweitquartalszahlen der Porsche AG (-2,1%). Puma (+5,5%) lieferte ein solides Zahlenwerk und ließ sich die Tür für spätere Prognoseanhebung offen. Varta (-5,8%) überraschte einmal mehr mit einer Gewinnwarnung. Ein schwaches zweites Quartal bei K+S machte das Erreichen der Markterwartung für 2023 weniger wahrscheinlich, der Kurs gab nach zwischenzeitlich höheren Verlusten 1,7 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Airbus-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch leicht nach oben. Der DAX-Konzern hat im zweiten Quartal den Gewinn zwar kräftig gesteigert, die Markterwartungen allerdings deutlich verfehlt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,0 Prozent höher getaxt. Die Titel von Mercedes-Benz gewannen ebenfalls 1,0 Prozent. Der Konzern hat aufgrund eines soliden zweiten Quartals seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Volatil hat die Wall Street zur Wochenmitte auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank und die anschließenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell reagiert. Zunächst kletterte der Dow-Jones-Index deutlicher nach oben und markierte bei 35.634 Punkten ein neues 52-Wochenhoch. Im Anschluss gab der Index jedoch die Gewinne fast wieder vollständig ab. "Die US-Währungshüter tasten sich an den Leitzinsgipfel heran. Die unveränderte Guidance lässt erkennen, dass die Mehrheit im FOMC noch immer zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik neigt", sagte Elmar Völker, Senior Fixed Income Analyst im LBBW Research. Für die nächste Sitzung im September halte sich die Fed alle Optionen offen, wobei der jüngste unerwartet starke Inflationsrückgang für eine erneute Zinspause spreche. Sehr gut wurden die Ergebnisse der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, deren Aktie 5,8 Prozent gewannen. Licht und Schatten enthielten die Zahlen von Microsoft (-3,7%). Im vierten Geschäftsquartal lagen Umsatz und Ergebnis zwar über den Analysten-Erwartungen, doch verlangsamte sich das Wachstum aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage. Weitere Belastungen im Rüstungsgeschäft haben dem Flugzeughersteller Boeing (+8,7%) im zweiten Quartal rote Zahlen beschert. Der Konzern übertraf allerdings die Erwartungen, erhöhte seine Produktionsrate wie geplant und bestätigte den Cashflow-Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,83 -4,1 4,87 41,3 5 Jahre 4,10 -7,2 4,17 9,6 7 Jahre 3,99 -5,1 4,04 1,8 10 Jahre 3,86 -3,2 3,89 -2,2 30 Jahre 3,93 +0,1 3,93 -3,7

Am US-Anleihemarkt gaben die Renditen im Anschluss an die Fed-Entscheidung leicht nach. Analysten sagten, dass der Rückgang der geldpolitisch sensiblen 2-jährigen Rendite eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit der US-Notenbank widerspiegeln könnte, ihren Leitzins im Jahresverlauf erneut anzuheben, während der Rückgang der längerfristigen Renditen auf die Aussichten für ein gedämpftes US-Wirtschaftswachstum hinweise.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1103 +0,1% 1,1050 1,1050 +3,7% EUR/JPY 155,33 -0,1% 155,89 155,82 +10,7% EUR/CHF 0,9540 -0,0% 0,9553 0,9557 -3,6% EUR/GBP 0,8563 -0,0% 0,8576 0,8590 -3,2% USD/JPY 139,90 -0,2% 140,94 141,01 +6,7% GBP/USD 1,2965 +0,1% 1,2888 1,2864 +7,2% USD/CNH (Offshore) 7,1293 -0,3% 7,1588 7,1333 +2,9% Bitcoin BTC/USD 29.430,94 -0,1% 29.254,77 29.192,77 +77,3%

Der Dollar baute nach den Aussagen von Fed-Chairman Powell seine Abgaben leicht aus. Der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent. Im Vorfeld hatte er 0,1 Prozent im Minus gelegen. "Die Anleger sind sich jedoch uneins darüber, ob dies die letzte Erhöhung der aktuellen Straffungskampagne ist", sagte Gurpreet Gill, Global Fixed Income Macro Strategist bei Goldman Sachs Asset Management. "Wir glauben, dass die jüngsten Daten darauf hindeuten, dass der US-Leitzins im Juli seinen Höhepunkt erreicht hat, da sich die Kerninflation im Juni stark verlangsamt hat. Aber alle erneuten Anzeichen einer starken Inflation in Schlüsseldaten haben das Potenzial, den Erhöhungspfad zu verlängern", sagte die Expertin.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,70 78,78 +1,2% +0,92 +1,1% Brent/ICE 83,77 82,92 +1,0% +0,85 +0,7%

Die Ölpreise verzeichneten erstmals seit fünf Handelstagen wieder Abgaben. Für WTI und Brent ging es um bis zu 0,9 Prozent nach unten. Am Vortag war noch der höchste Stand seit drei Monaten markiert worden. Wenig Einfluss hatten die wie erwartet ausgefallene US-Zinsentscheidung und die Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell. Die offiziellen US-Öllagerdaten hätten kein klares Bild gezeigt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.977,81 1.972,11 +0,3% +5,70 +8,4% Silber (Spot) 25,07 24,93 +0,6% +0,15 +4,6% Platin (Spot) 972,53 966,00 +0,7% +6,53 -8,9% Kupfer-Future 3,92 3,89 +0,7% +0,03 +2,0%

Der Goldpreis zeigte nur eine moderate Reaktion auf die Zinsentscheidung und die Powell-Aussagen. Es herrsche weiterhin Unklarheit, ob der Zinsgipfel bereits erreicht sei, hieß es. Etwas Unterstützung kam vom schwächeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AIRBUS

(Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro)

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 15.900 +24% 15.867 +24% 12.810 EBIT bereinigt 1.845 +34% 1.725 +25% 1.382 EBIT 1.497 +30% 1.666 +45% 1.150 Erg. nach Steuern/Dritten 1.060 +55% 1.201 +76% 682 Erg. je Aktie 1,34 +54% 1,54 +77% 0,87 Free Cashflow* 2.463 +41% 1.785 +2% 1.742 AUSBLICK 2023 (vor M&A) - das Unternehmen erwartet weiterhin: - Auslieferung von 720 Verkehrsflugzeugen - EBIT bereinigt: 6,0 Milliarden Euro - Free Cashflow*: 3,0 Milliarden Euro * vor M&A und Kundenfinanzierungen

HEIDELBERG MATERIALS

hat im zweiten Quartal trotz rückläufiger Absatzmengen einen deutlich höheren operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Der Baustoffkonzern profitierte von starken Preiserhöhungen bei einer gleichzeitigen Entspannung bei den Energiekosten. Die Prognose für das Gesamtjahr erhöhte der DAX-Konzern. "Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen Absätzen konnten wir uns gut behaupten", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Für das zweite Halbjahr sind wir weiterhin zuversichtlich und heben daher unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2023 nochmals kräftig an."

Ein Verleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 5.577 +1% 5.658 +2% 5.523 Ergebnis laufendes Geschäft* 1.230 +9% 1.216 +8% 1.131 Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 22,1 -- 21,5 -- 20,5 Ergebnis laufendes Geschäft 931 +14% 896 +10% 817 . BERICHTET 1H 1H23 ggVj 1H22 Umsatz 10.473 +5% 9.950 Ergebnis laufendes Geschäft* 1.787 +17% 1.525 Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 17,1 -- 15,3 Ergebnis laufendes Geschäft 1.189 +31% 908 Ergebnis nach Steuern/Dritten 719 +33% 542 Ergebnis je Aktie bereinigt 3,86 +37% 2,82

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz rechnet nach einem starken ersten Halbjahr auch in den verbleibenden Monaten des Jahres mit einem anhaltend guten Geschäft. "Wir erwarten, dass sich das Absatzmomentum der ersten sechs Monate auch im Rest des Jahres fortsetzen wird", sagte CEO Ola Källenius laut Mitteilung. Grund für den Optimismus sind auch weitere neue Modelle, die der DAX-Konzern auf den Markt bringen will, unter anderem die neue E-Klasse. Den EBIT-Ausblick für das Gesamtjahr hat der Konzern bereits am Vorabend erhöht.

