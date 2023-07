Mit neuen integrierten Funktionen können Kunden wertvolle Einblicke gewinnen und schnell ausgeklügelte Lösungen entwickeln, um die Produktivität umfassend zu steigern

Smartsheet (NYSE:SMAR), die Enterprise-Plattform für Arbeitsmanagement, veröffentlichte heute eine Auswahl neuer Funktionen, die die sichere, skalierbare Smartsheet-Plattform um generative KI (GenAI) ergänzen, damit Unternehmen ihre geschäftskritische Arbeit strategischer und effizienter erledigen können. Die neuen Funktionen sind jetzt im Rahmen einer privaten Betaphase für ausgewählte Kunden verfügbar.

Als führender Anbieter im Bereich Enterprise-Arbeitsmanagement integriert Smartsheet seine neuen GenAI-Funktionen auf der gesamten Plattform, um Unternehmen eine bessere Planung, Durchführung und Skalierung ihrer Arbeit zu ermöglichen. Die Verknüpfung großer Sprachmodelle (LLMs, Large Language Models) mit den privaten Unternehmensdaten der Kunden ermöglicht es Smartsheet, Einblicke und Datenvisualisierungen sicher bereitzustellen und mit Antworten auf einfache Fragen in natürlicher Sprache die Entwicklung von Lösungen für das Projekt- und Portfoliomanagement zu unterstützen.

Smartsheet optimiert seine Plattform, damit Enterprise-Kunden jetzt und in Zukunft ihre Sicherheits- und Governance-Anforderungen erfüllen können und derselbe Ansatz gilt auch für den Einsatz von GenAI. Die Kunden behalten die Kontrolle über ihre Informationen und diese Daten können weder von anderen Kunden eingesehen oder verwendet werden, noch werden sie als Trainingsdaten für zugrunde liegende LLMs genutzt. Bei der kontinuierlichen Integration von GenAI in die Plattform sorgt Smartsheet dafür, dass Kunden die von der KI bereitgestellten Empfehlungen und Einblicke unmittelbar nutzen können, ohne Zweifel und ohne zusätzlichen Aufwand.

"Wir sind überzeugt, dass GenAI einen erheblichen positiven Einfluss darauf haben wird, wie Aufgaben erledigt werden von der Planung über die Ausführung bis zur Skalierung", sagt Mark Mader, CEO von Smartsheet. "Unsere Plattform ist von Grund auf flexibel und lässt sich an die gewünschten Arbeitsweisen unserer Kunden anpassen. Bei der Anwendung leistungsstarker GenAI-Funktionen auf der Smartsheet-Plattform liegt unser Fokus darauf, durch die Bereitstellung präziser und umsetzbarer Einblicke und Empfehlungen das Vertrauen der Kunden zu wahren."

Mit GenAI setzt Smartsheet das volle Potenzial seiner Plattform frei, um Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten zum Beispiel durch die Lösung echter Business-Herausforderungen, die schnellere Gewinnung neuer Einblicke für kritische geschäftliche Entscheidungen und die unternehmensweite Skalierung von Aufgaben.

Umsetzbare Einblicke in Sekunden: Die neue Funktion zur Gewinnung von Einblicken verknüpft LLMs mit den privaten Unternehmensdaten der Kunden in Smartsheet, um innerhalb von Sekunden Einblicke und Datenvisualisierungen auf Sheet-Ebene bereitzustellen. Dabei wird ein umfassender Ansatz in puncto Sicherheit, Compliance und Datenschutz verfolgt, sodass die Daten jederzeit geschützt sind. Neue KI-Einblicke fassen Daten in hilfreiche Erkenntnisse und visuelle Diagramme zusammen. Dies erfolgt über einfache Sprachaufforderungen wie "Welche Programme waren im letzten Monat nach Abteilung über dem Budget?" Zunächst erhalten Kunden Einblicke zu individuellen Sheets. Künftig können Einblicke aus Daten von Tausenden aktiven Projekten und Datenspeichern abgerufen werden, wodurch neue Einblicke auf Portfolioebene ermöglicht werden.



Smartsheet bietet Datenspeicherfunktionen, die für das Speichern von Millionen von Zeilen konzipiert sind, damit Kunden große externe Datensätze von anderen Plattformen, z. B. ERPs und CRMs, in der Smartsheet-Plattform nutzen können. Das ermöglicht eine vernetztere Arbeitsumgebung und das Potenzial für umfassende neue Einblicke in das Unternehmen eines Kunden.



Schnellere Antworten im Kontext Ihrer Arbeit: Benötigen Sie Hilfe beim Entwickeln, Konfigurieren oder Erweitern einer Lösung? Der neue KI-gestützte Hilfeassistent ermöglicht es Kunden, individuelle Antworten abzurufen, die auf dem genauen Kontext ihrer Arbeit basieren. Der Hilfeassistent bietet Antworten in natürlicher Sprache und greift dafür auf die Hilfe, die Online-Community und ergänzende Ressourcen der Plattform zurück. Außerdem kann er Benutzern Informationen zur Verwendung verschiedener Funktionen bereitstellen, je nachdem, wo sie sich in Smartsheet befinden und woran sie gerade arbeiten. So können Kunden die Nutzung ihrer Smartsheet-Lösung optimieren.



Produktivität steigern: Smartsheet hilft Unternehmen, die Arbeitsabläufe in der gesamten Organisation zu transformieren. Smartsheet-Kunden können jetzt GenAI verwenden, um schnell anspruchsvolle Lösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.



Der neue KI-Lösungsgenerator findet und personalisiert schnell die richtige Vorlage, sodass Kunden innerhalb von Sekunden mit der Entwicklung anspruchsvoller Lösungen beginnen können. Zudem kann der KI-gestützte Hilfeassistent anhand einer einfachen Beschreibung der Informationen, die ein Benutzer benötigt, Formeln generieren. Formeln sind die Grundlage für Prozesse und Automatisierung in Smartsheet. Es nimmt jedoch Zeit in Anspruch, sie zu meistern. Mit dieser neuen Funktion können alle Benutzer komplexe Formeln generieren, um ihre Arbeit umfassend voranzubringen. Darüber hinaus können Benutzer mühelos Videotext und Bildbeschreibungen generieren sowie Bilder bearbeiten. Das ermöglicht es ihnen, schnelle Änderungen in Smartsheet Brandfolder vorzunehmen, ihren Inhaltsmanagementprozess zu optimieren und mehrere Stunden Arbeit einzusparen.

"Es fließen enorme Investitionen in generative KI, insbesondere im Bereich des kollaborativen Arbeitsmanagements", so Wayne Kurtzman, Research VP für Social, Communities Collaboration bei IDC. "Die Smartsheet-Funktionen mit generativer KI decken sich mit dem Marktbedarf, generative KI für ein breites Spektrum an Geschäftsdaten zu verwenden, um neue Formen der Effizienz, Produktivität und Abstimmung im gesamten Unternehmen zu schaffen, die zuvor nicht möglich waren."

"Ich bin sehr beeindruckt von den Möglichkeiten, die die GenAI-Funktionen von Smartsheet bieten, und würde mich freuen, sie in meinem Arbeitsalltag bei Vertiv einzusetzen", sagt Joshua Schnack, VP für Programmmanagement und Geschäftsinitiativen bei Vertiv. "Auf der Grundlage dessen, was ich bisher gesehen habe, sind diese neuen KI-Features leistungsstark und könnten meiner Smartsheet-Nutzung einzigartigen Mehrwert verleihen. Ich gehe davon aus, dass sie mir und meiner gesamten Organisation mehr Sicherheit und mehr Einblicke bereitstellen, wodurch wir schneller bessere Entscheidungen treffen können."

Die heute bekannt gegebenen GenAI-Funktionen sind aber nicht die ersten KI-Features bei Smartsheet. Die erste KI-Innovation der Plattform wurde vor über fünf Jahren eingeführt und Smartsheet setzt bereits für viele Funktionen auf künstliche Intelligenz. So können beispielsweise Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt und Bilder hinter den Kulissen getaggt werden.

Verantwortungsbewusste Entwicklung von KI hat Priorität

Das Ziel von Smartsheet ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, sinnvolle Veränderungen zu bewirken. Dafür ist es essenziell, dass wir bei der KI-Entwicklung verantwortungsbewusst vorgehen und sicherstellen, dass die GenAI-Funktionen von Smartsheet benutzerorientiert, fair, vertrauenswürdig und nachvollziehbar sind.

Die Daten von Smartsheet-Kunden werden nicht vermischt. Sie werden auch nicht in Trainingsdatensätzen an Drittanbieter von KI-Modellen weitergegeben. Außerdem werden Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt, um zu gewährleisten, dass die Anbieter von KI-Modellen, mit denen Smartsheet zusammenarbeitet, umfassende Standards in puncto Datenschutz und -sicherheit einhalten, die den KI-Grundsätzen von Smartsheet entsprechen. Darüber hinaus möchte Smartsheet dafür sorgen, dass seine KI-basierten Empfehlungen und Einblicke leicht verständlich sind. In Zukunft werden Kunden die Möglichkeit haben, in Smartsheet Fragen wie diese zu stellen: "Warum haben Sie mir diese Empfehlung gegeben?" oder "Wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen?"

Über Smartsheet

Smartsheet (NYSE: SMAR) ist die Enterprise-Plattform für Arbeitsmanagement. Smartsheet bringt Menschen und Technologien zusammen, damit Millionen Benutzer mehr erreichen und Unternehmen agiler und innovativer werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smartsheet.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf den Überzeugungen und Annahmen unseres Managements und auf Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen von Smartsheet in Bezug auf mögliche oder angenommene Geschäftsstrategien, potenzielle Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten, neue Produkte und potenzielle Marktchancen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftigen finanziellen oder operativen Leistungsdaten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind und durch Begriffe wie "glauben", "fortfahren", "könnten", "potenziell", "bleiben", "werden", "würden" oder ähnliche Ausdrücke identifiziert werden können, sowie die negative Form dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf: unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum zu erzielen und unsere Wachstumsrate aufrechtzuerhalten, unsere Fähigkeit, Talente anzuwerben und zu halten, unsere Fähigkeit, Kunden (einschließlich Regierungsorganisationen und Behörden) als Kunden zu gewinnen und zu halten sowie die Verkäufe an unsere Kunden zu steigern und unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und unsere Plattform zu skalieren, unsere Fähigkeit, die Akzeptanz unserer Plattform durch unser Self-Service-Modell zu erhöhen, unsere Fähigkeit, unsere Beziehungen zu Vertriebskanal- und Strategiepartnern aufrechtzuerhalten und auszubauen, den hart umkämpften und sich schnell entwickelnden Markt, in dem wir uns befinden, unsere Fähigkeit, Ziele zu identifizieren für potenzielle Akquisitionen, diese umzusetzen oder deren Vorteile zu nutzen, und für unsere internationalen Expansionsstrategien. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in unseren bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. Juli 2023 endende Geschäftsquartal, der am 8. Juni 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, wenn die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

