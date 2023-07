Zwar hat der Baustoffkonzern weniger Umsatz und Betriebsgewinn erzielt. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen.Zug - Holcim blickt auf ein solides erstes Semester zurück. Zwar hat der Baustoffkonzern weniger Umsatz und Betriebsgewinn erzielt. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. So reduzierte sich der ausgewiesene Umsatz um 11,0 Prozent auf 13,07 Milliarden Franken deutlich. Nebst den erwähnten Devestitionen hat Holcim aber auch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...