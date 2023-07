The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2023ISIN NameCA135087M359 CANADA 21/23US459200HP91 INTL BUS. MACH. 13/23XS0956406135 BAHRAIN 13/23 REGSUS666807BG61 NORTHROP GRUMMAN 13/23XS1860980058 INTL FIN. CORP. 18/23 MTNUS501044CS84 KROGER CO. 13/23XS1860487252 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTNXS0955024236 INDIAN OIL 13/23DE000DK97UR6 DEKABANK DGZ IHS.6715US44962LAG23 IHS MARKIT 18/23US681936BJ87 OMEGA HEALTHC. INV. 16/23IT0004356843 B.T.P. 08-23XS0262913725 WELLS FARGO 06/23 MTN