Aufbauend auf seiner internationalen Erfahrung im Bereich der Klimaanpassung unterstützt Ricardo Europas Regionen und lokale Behörden bei der Planung von Anpassungsmaßnahmen und der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit

Ricardo, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umwelt-, Technik- und Strategiefragen, leitet die Umsetzungsplattform zur EU-Mission "Anpassung an den Klimawandel" (EU Mission Implementation Platform for Adaptation to Climate Change, MIP4Adapt) und unterstützt die Europäische Kommission und alle, die diese EU-Mission umsetzen.

Der Schwerpunkt der Mission konzentriert sich auf die Unterstützung europäischer Regionen und lokaler Behörden bei der beschleunigten Anpassung an den Klimawandel und dem Aufbau von Klimaresilienz. Dies ist von entscheidender Bedeutung angesichts der Tatsache, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits jetzt und in immer kürzeren Abständen eintreten. Dies zeigen die extremen Wetterereignisse, die bereits jetzt an Ausmaß und Häufigkeit zunehmen und direkte und indirekte Auswirkungen auf unsere Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft haben. Diese Auswirkungen wiederum können zunehmend zu länderübergreifenden Spillover-Effekten auf den internationalen Handel, den Wettbewerb um Ressourcen, regionale Konflikte, Migration und die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten führen.

Die europaweit tätigen Experten von Ricardo arbeiten eng mit der Europäischen Kommission zusammen, um MIP4Adapt das Ergebnis eines öffentlichen Ausschreibungsprozesses von 2023 bis 2025 zu realisieren. Zum Kernteam von MIP4Adapt gehören auch Experten von Fresh Thoughts Consulting, Icatalist, der Europäischen Föderation der Agenturen und Regionen für Energie und Umwelt (FEDARENE) und Joanneum Research sowie Experten aus ganz Europa, die den regionalen und lokalen Behörden in allen 27 EU-Mitgliedstaaten technische Unterstützung leisten können.

Mit der Leitung von MIP4Adapt unterstützt Ricardo die Entwicklung einer Community of Practice, um den Austausch von Wissen und Erfahrungen zu fördern und regionalen und lokalen Behörden in ganz Europa eine bessere Koordination und Zusammenarbeit bei der Klimaanpassung zu ermöglichen. Die Community umfasst die 308 regionalen und lokalen Behörden, die die Charta zur Klimamission unterzeichnet haben. Sie umfasst etwa 40 der Fläche und der Bevölkerung Europas und hat sich verpflichtet, bis 2030 die Klimaresilienz anzustreben. Darüber hinaus umfasst sie maßgeblich EU-finanzierte Forschungs- und Innovationsprojekte, die Europäische Kommission und andere einschlägige europäische Institutionen, nationale Behörden und Freunde der Mission, einschließlich Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Im Rahmen von MIP4Adapt bietet Ricardo den regionalen und lokalen Behörden, die die Charta unterzeichnet haben, auch technische Hilfestellung an. Dazu gehört die Unterstützung bei der Entwicklung von Klimaanpassungsplänen, der Identifizierung geeigneter Demonstrationsprojekte zur Klimaanpassung, der Ermittlung und dem Zugang zu geeigneten Finanzmitteln für die Umsetzung ihrer Pläne und Demonstrationsprojekte sowie der Förderung des Engagements und der Mobilisierung von Bürgern und Interessenvertretern für die Klimaanpassung.

Richard Smithers, Director von MIP4Adapt und Ricardos internationaler Leiter für Klimaanpassung, sagte: "Ricardos Umsetzung von MIP4Adapt baut auf unserer Unterstützung für die Europäische Kommission während des letzten Jahrzehnts bei der Entwicklung und Einführung der EU-Anpassungsstrategie auf. Sie stützt sich auch auf Ricardos weitreichende Erfahrung in der Unterstützung aller Aspekte der Klimaanpassungsplanung auf allen Ebenen in mehr als 40 Ländern außerhalb Europas sowie auf das Fachwissen unseres gesamten Teams. Durch unsere Leitung von MIP4Adapt möchten wir dazu beitragen, die Gesamtwirkung der Mission auf dem europäischen Festland zu verstärken, damit sie größer ist als die Summe einzelner Maßnahmen."

Ende der Mitteilung

Hinweise an Redakteure:

Über die EU-Mission zur Anpassung an den Klimawandel

Weitere Informationen über die Mission und MIP4Adapt finden Sie auf dem Missionsportal unter folgendem Link: https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission

Über das Kernteam für MIP4Adapt

Zum Kernteam von Ricardo für MIP4Adapt gehören auch Experten von Fresh Thoughts Consulting (die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur den Zugang zu den besten verfügbaren Kenntnissen, Instrumenten und Methoden ermöglichen), Icatalist (die für die Einbindung von Interessenvertretern und Bürgern zuständig sind), dem Europäischen Verband der Agenturen und Regionen für Energie und Umwelt FEDARENE (der die Vernetzung zwischen regionalen und lokalen Behörden unterstützt) und Joanneum Research (das die Verbindungen zwischen der EU-Mission zur Anpassung an den Klimawandel und den vier anderen EU-Missionen fördert).

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren technische Spitzenleistungen und beschäftigen nahezu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Wir verfügen über außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung modernster und innovativer, nachhaltiger und sektorübergreifender Produkte und Lösungen. Damit sind wir unseren Kunden jeden Tag behilflich, hochkomplexe und dynamische Herausforderungen zu bewältigen, um zur Schaffung einer sicheren und nachhaltigen Welt beizutragen. Informationen erhalten Sie unter www.ricardo.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230726221894/de/

Contacts:

Kathryn Bellamy

Group Senior Communications Manager

Ricardo plc

E-Mail: kathryn.bellamy@ricardo.com

Tel.: +44(0)7921 941824