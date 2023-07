Leipzig/München (ots) -Der Countdown für Deutschlands emotionalste Benefizgala hat begonnen: Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, wird um 20.15 Uhr Weltstar und Stifter José Carreras die Zuschauer und seine prominenten Mitstreiter zur 29. José Carreras Gala in der Media City Leipzig begrüßen. Der MDR überträgt das Charity-Ereignis wie in den Vorjahren live. An der Seite von José Carreras werden in diesem Jahr die TV-Moderatoren Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend führen.José Carreras: "Ich bin unheimlich dankbar, dass mich meine internationalen und nationalen Künstlerfreunde und vor allem mein Publikum seit fast drei Jahrzehnten so engagiert unterstützen. Dass wir jedes Jahr vor Weihnachten mit unserer Gala im Fernsehen Spenden sammeln und auf den wichtigen Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen aufmerksam machen können, ist in der schnelllebigen TV-Welt keine Selbstverständlichkeit. Mein besonderer Dank gilt deshalb insbesondere dem MDR, der auch die 29. José Carreras Gala live überträgt. Leipzig ist für uns ein wunderbarer Gastgeber."Seit 1995 ist der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember Gastgeber der José Carreras Gala und hat von Anfang an seine Vision klar definiert: "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Dieses nachhaltige Engagement ist einzigartig. So haben die Bürgerinnen und Bürger bislang über 235 Millionen Euro an die José Carreras Leukämie-Stiftung gespendet, die damit mehr als 1.400 Forschungs- und Sozialprojekte vorantreiben konnte. Dafür wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung 2019 von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet.Was eine Diagnose Leukämie bedeutet, lassen die Zahlen erahnen. In Deutschland erkrankt einer von 75 Männern und eine von 99 Frauen im Laufe des Lebens an einer Leukämie. Alle 41 Minuten erhält ein Patient hierzulande die Diagnose Blutkrebs. Allein 2019 waren es, so das Robert Koch Institut, 12.723 Menschen, für die sich das Leben von einer Sekunde auf die andere geändert hat. Nur jeder zweite Patient ist nach zehn Jahren noch am Leben.Sven Lorig wird dieses Jahr zum 4. Mal auf der José Carreras Gala Bühne für den guten Zweck stehen: "Nachdem José Carreras in 2020 und 2021 coronabedingt nur per Video aus Barcelona zugeschaltet werden konnte, durfte ich ihn letztes Jahr persönlich kennenlernen. Ich war tiefst beeindruckt von seinem starken Engagement und seinem großen Herz. Ich freue mich, ihn dieses Jahr erneut unterstützen zu können und damit betroffenen Familien Mut zu geben und Spenden zu sammeln. Die unglaubliche Großzügigkeit und Solidarität der Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir während der Show live erleben, ist jedes Jahr ein Gänsehaut-Moment."Für Stephanie Müller-Spirra, bekannt als Sportschau-Moderatorin der ARD, ist die Bühne der José Carreras Gala nicht neu: Bereits 2019 moderierte sie das Telefon-Panel. Dort interviewte sie die prominenten Gäste und berichtete über den Spendenstand. "Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr, dass auch ich mich an der Seite von José Carreras gegen Leukämie einsetzen kann. Wie wichtig die Krebsforschung ist, weiß ich leider aus meiner eigenen Familie - und die José Carreras Gala ist jedes Jahr ein hoffnungsvoller Termin dafür.""Die José Carreras Gala ist für das ganze Stiftungs-Team ein sehr ergreifender und auch wichtiger Termin im Jahr", erklärt Dr. Ulrike Serini, die Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung. Gerade in der Vorbereitung der TV-Beiträge sei der Kontakt mit Leukämiepatienten und deren Familien intensiv. "Das ist oft emotional und man bekommt sehr deutlich vor Augen geführt, wie sich das Leben nach einer lebensbedrohlichen Diagnose für den Patienten und dessen Umfeld von einer Sekunde auf die andere ändert. Es ist deshalb wichtig, dass wir mit der José Carreras Gala nicht nur Spenden sammeln, sondern auch über die Krankheit aufklären und Solidarität mit den Betroffenen zeigen."Welche Stars in diesem Jahr José Carreras auf der Bühne und am Spenden-Telefon unterstützen, wird ab Herbst veröffentlicht. Ebenfalls ab Herbst wird bekanntgegeben, wo und wann die Tickets erhältlich sind. Veranstaltungsort ist die Media City Leipzig. Produzent der 29. José Carreras Gala ist Kimmig Entertainment.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung: https://carreras-stiftung.de/jose-carreras-gala/