Bonn/Berlin (ots) -Die SDGs, die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, sollen dazu beitragen, dass zukünftig zehn Milliarden Menschen ohne Hunger, friedlich und in Sicherheit und Wohlstand zusammenleben können. Dazu zählt insbesondere die Beachtung von Klima- und Umweltschutz, der Kampf gegen Armut und Hunger in der Welt und die Förderung von Gesundheit, Gerechtigkeit und Bildung.Der Senat der Wirtschaft vergibt in enger Partnerschaft mit der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 2023 zum zweiten Mal den German SDG-Award. Auf Initiative des UNIDO-Generaldirektors, Dr. Gerd Müller, auch erstmals die UNIDO Innovation Awards.Innovative Vorreiter und engagierte Pioniere, die einen vorbildlichen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals (kurz SDGs) leisten, werden mit dem SDG-Award ausgezeichnet.Der German SDG-Award wurde 2022 erstmals verliehen. Initiiert durch den Senat der Wirtschaft Deutschland in Zusammenarbeit mit Holtmann+ hat sich dieser neue Preis zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der UN bewährt. Ausgezeichnet werden können Unternehmen, Bildungsträger, Organisationen, Initiativen, Projekte sowie Städte, Landkreise und Kommunen.Der German SDG-Award 2023 wird in folgenden Kategorien vergeben:- Unternehmen- Jugend und Bildung- Städte, Gemeinden und LandkreiseIn diesem Jahr wird der Fokus verstärkt auf internationale Projekte und Initiativen gelegt: In enger Partnerschaft mit der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) werden erstmals als weitere Kategorien UNIDO Innovation AWARDs vergeben. Damit werden zusätzlich Akteure ausgezeichnet, die eine internationale Wirkung und Strahlkraft entfalten.In den Kategorien vergeben:- Companies- CitiesInsbesondere international tätige Unternehmen sowie international aktive Städte werden aufgerufen, sich zu bewerben, die einen maßgeblichen und innovativen Beitrag zu einer nachhaltigen industriellen Entwicklung leisten.Wie bereits im vergangenen Jahr wirkt Dr. Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO, in der Fachjury mit. Ebenso gehören Prof. Dr. Estelle Herlyn, Dieter Overath (Gründer von Fairtrade Deutschland), Marina Ponti (Director UN SDG Action Campaign), Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg, Frithjof Finkbeiner, Max W. Römer, Prof. Dr. Jakob Rhyner, Prof. Dr. Thomas Heupel, Maryke van Staden und Prof. Dr. Hendrik Müller der hochkarätigen Fachjury an.Den Juryvorsitz hat der ehemalige Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn und ehemalige Präsident des internationalen Städtenetzwerks für Nachhaltigkeit ICLEI (Local Governments for Sustainability), Ashok Sridharan.Der Senat der Wirtschaft Deutschland und die UNIDO setzen sich gemeinsam mit dem SDG-Award dafür ein, die weltweiten Nachhaltigkeitsziele für eine nachhaltige Entwicklung deutlich bekannter und sichtbarer zu machen.Alle Informationen zum German SDG- und UNIDO Innovation Award finden Sie unter https://www.sdg-award.de. Bewerbungen können direkt im Bewerbungsportal (https://bewerbung.german-sdg-award.de/anmelden?link=%2F)eingereicht werden.Der Bewerbungsschluss ist der 2. Oktober 2023.Pressekontakt:Elline Köckritze.koeckritz@senat-deutschland.deOriginal-Content von: Senat der Wirtschaft Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153470/5567713