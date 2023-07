DJ Schneider Electric erhöht nach gutem Halbjahr die Prognose

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)--Schneider Electric hat die Ziele für 2023 angehoben und einen höheren Gewinn für das erste Halbjahr gemeldet. Das französische Unternehmen für digitales Energiemanagement und Automatisierung profitierte von einer starken Nachfrage. Für 2023 strebt es nun ein organisches bereinigtes Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Amortisationen um 18 bis 23 Prozent an statt um 16 bis 21 Prozent. Das organische Umsatzwachstum soll 11 bis 13 Prozent statt 10 bis 13 Prozent erreichen. Die neuen Ziele implizieren eine bereinigte EBITA-Marge von etwa 17,7 bis 18,0 Prozent, im Vergleich mit 17,6 bis 17,9 Prozent zuvor.

Schneider Electric hat in den ersten sechs Monaten einen Nettogewinn von 2,02 (1,52) Milliarden Euro erwirtschaftet bei einem Umsatzwachstum von 9,7 Prozent auf 17,63 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITA stieg um 14 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. "Unser Auftragsbestand wächst weiter und spiegelt die starken Nachfragetrends wider, die in erster Linie mit der Elektrifizierung in der neuen Energielandschaft und der künstlichen Intelligenz zusammenhängen", sagte CEO Peter Herweck.

