Stein a.d. Traun/Madrid (ots) -Vom 21. bis 23. Juli erlebte Madrid eine Weltpremiere, die die Sportwelt verändern wird. Bei der FIBA U19-Basketball-WM der Frauen wurden die Spiele ab dem Viertelfinale nicht mehr auf Parkett, sondern auf dem ASB GlassFloor, einem Hightech-Videosportboden aus Glas, ausgetragen. In Verbindung mit der eigens dafür entwickelten Applikation "GlassCourt OS" zeigte das deutsche Unternehmen ASB GlassFloor eine neue Dimension in der Darstellung eines Sportevents. Im Kampf um Olympia-Relevanz und die nächsten Generationen von Sport-Fans eröffnet die neue Technologie vielen Sportarten die Chance, sich für die Zukunft zu positionieren. Die Spielerinnen, Fans und FIBA waren begeistert."Heute ist ein stolzer Tag für den Internationalen Basketballverband und für FIBA, der möglicherweise auch die Geschichte unseres Sports in gewissem Maße verändert hat. Wir wollen und planen bereits die zukünftige Implementierung dieser Technologie. Dieser Moment ist historisch", sagt FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis. Ähnlich sieht das Jorge Garbajosa, Präsident der FIBA Europe: "Ich habe das Gefühl, dass sich der Basketball verändert. Ich würde sogar sagen, dass der Hallensport anders sein wird."Möglich gemacht hat das Christof Babinsky, Managing Director von ASB GlassFloor. "Bei allem, was wir tun, steht die Sicherheit und Wahrnehmung der SportlerInnen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind zum Basketball gekommen, um zu bleiben", sagt der 37-Jährige."GlassCourt OS" ist eine interaktive Softwarelösung, die entwickelt wurde, um nahtlos Daten von verschiedenen Drittanbietern zu integrieren, darunter Spieler- und Ball-Trackingsystemen, Sport- und Gesundheitsdatenplattformen und Trainings-Applikationen. Die Software fungiert als zentraler Hub, der in der Lage ist, Echtzeitdaten zu verarbeiten und sie in visuell beeindruckenden und informativen Grafiken darzustellen, die direkt auf dem Glas-Sportboden gezeigt werden. Dem Marketing und dem Training eröffnet das Zusammenspiel von "GlassCourt OS" und dem ASB GlassFloor vollkommen neue Möglichkeiten.Weitere Informationen rund um das Unternehmen finden sich hier: www.asbglassfloor.com