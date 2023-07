St. Gallen (ots) -In Zürich Wiedikon ist ein Büro- und Pharma-Laborgebäude aus den 1990er-Jahren bis auf den Rohbau zurückgebaut worden. Entstanden ist ein dreieckiges Wohnhaus mit 59 Wohnungen. Um den heute geltenden Wohnkomfort zu sichern, hat die Bauherrschaft das Stahlbetongebäude mit 50 Balkonen versehen lassen. Angehängt worden sind sie mittels ACINOXplus® Kragplattenanschlüssen von Debrunner Acifer Bewehrungen.Bis in die 1970er-Jahre sind im Zürcher Quartier "Im Tiergarten" - Stadtteil Wiedikon - Ziegel gebrannt worden. Heute erhebt sich auf dem ehemaligen Industrieareal eine imposante Überbauung. An ihrer nördlichen Ecke befindet sich ein Gebäude, das bis vor Kurzem als Büro- und Pharma-Laborgebäude gedient hat. Nach gut einem Jahr Bauzeit ist daraus ein Wohnhaus mit 59 mittelgrossen und kleinen Wohnungen entstanden.Idealer Standort für Wohnungen"Für ein Bürohaus liegt das Gebäude zu nah am Stadtrand. Für Wohnungen hingegen ist der Standort ideal", sagt Projektleiter Bruno Michel von der Bauherrin Mobimo. Hinzu kommt, dass einschneidende Massnahmen erforderlich gewesen wären, um zeitgemässe Büroräume zu bauen. Nicht zuletzt hat sich die Nachfrage infolge Homeoffice und Shared Desks abgekühlt, während die Bevölkerung im Kanton Zürich kontinuierlich wächst und Platz zum Wohnen benötigt.Stahlbetongebäude gibt Grundstatik vorDas ehemalige Büro- und Laborgebäude wurde in den 1990er-Jahren aus Stahlbeton gebaut, der für die Grundstatik verantwortlich zeichnet. Die tragende Betonfassade war damals in Elementbauweise gefertigt worden. Die vor Ort betonierten Kernzonen durchliefen neun Geschosse, drei davon befanden sich unter der Erde. Eine vorgehängte Aluminium-Fassade bildete den Abschluss nach aussen.Zurück zur RohbaustrukturMobimo entschied sich, die Tragstruktur des bestehenden Gebäudes zu erhalten und darauf aufzubauen. Das erforderte, die Liegenschaft bis auf seine Rohbaustruktur zurückzubauen. Auch der alte Treppenhauskern fand sich rückgebaut. Die neue Gebäudeform folgte dem Grundriss der dreieckigen Parzelle sowie gebäuderechtlichen Perimetern.Wohnungen brauchen BalkoneEine der Herausforderungen bei diesem Projekt war die Statik des bestehenden Gebäudes. Zum einen grenzte sie bauliche Massnahmen ein. Zum anderen erfüllte sie die heutigen Anforderungen nicht. Als früherem Büro- und Laborgebäude fehlte dem Bau ferner die Infrastruktur für Nasszellen - es waren keine vertikalen Schächte dort vorhanden, wo sie für die neuen Wohnungen gebraucht wurden. Die dreieckige Parzelle wiederum ergab längliche Wohnungen, in denen genügend Licht im Inneren zur Herausforderung wurde. Auch dass Bürogebäude keine Balkone haben, jene bei Wohnungen aber gefragt sind, war eine Schwierigkeit beim Umbau.Vorfabrizierte Betonbalkonelemente statt TurmDie einfachste Variante, um das Gebäude mit Balkonen auszurüsten, wäre eine Stahlkonstruktion mit Balkonplatten gewesen. Dieser Turm wäre zurückgebunden worden und hätte sich selber getragen. Aus baurechtlichen und architektonischen Gründen entschied man sich jedoch, vorfabrizierte Betonbalkonelemente an die bestehende Fassade anzuhängen. Als Verbindungselemente dienten 200 ACINOXplus® Kragplattenanschlüsse von Debrunner Acifer Bewehrungen. Sie wurden pro Balkonplatte individuell an die Einbausituation am Bestand angepasst und sichern die 2 m langen, frei auskragenden Platten zuverlässig. Die 50 neuen angehängten Balkone steigern den Wohnkomfort für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner sichtlich.Weitere Infos: bewehrungstechnik.ch/tiergarten 