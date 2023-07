Der französische Energiekonzern TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271) wird eine zweite Zwischendividende von 0,74 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,69 Euro) für das Geschäftsjahr 2023 an seine Investoren ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 12. Januar 2024 (Ex-Dividenden Tag ist der 2. Januar 2024). Die erste Zwischendividende für 2023 über 0,74 Euro wird am 2. Oktober 2023 ausbezahlt ...

