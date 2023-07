DJ EUREX/Bund-Future vor EZB-Entscheid im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf nach oben. Den entscheidenden Impuls für den Tag dürfte die Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag liefern. An der Börse wird davon ausgegangen, dass die EZB der Fed folgt, die Leitzinsen um 25 Basispunkte anhebt und sich mit Verweis auf die Datenabhängigkeit die Tür für weitere Anhebungen offenhält.

Katharine Neiss, Chief European Economist bei PGIM Fixed Income, erwarte für heute einen restriktiven Ton in Verbindung mit Aussagen, die alle Optionen für September und darüber hinaus offenlässt. Denn die nächste geldpolitische Sitzung im September sei in weiter Ferne. Die Einkaufsmanagerindizes signalisierten eine Abschwächung der Konjunktur im Euroraum, und die jüngste Umfrage der EZB deutete auf eine weitere Straffung der Kreditvergabe durch die Banken hin. Sollten sich diese Daten und die Einschätzung der EZB, dass es kaum Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale gebe, bestätigen, könnten die Zinsen im Juli ihren Höchststand von 3,75 Prozent erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheine es jedoch noch zu früh für die EZB zu sein, die Aufgabe, die Inflation wieder auf ihr Zielniveau zu bringen, für erledigt zu erklären.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 133,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,55 Prozent und das Tagestief bei 133,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.903 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 115,83 Prozent.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 02:56 ET (06:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.