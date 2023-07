DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima holt Verluste wieder auf

Das Konsumklima in Deutschland hat die Verluste durch den Rückgang im Juli wieder vollständig aufgeholt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für August einen Anstieg ihres Indikators auf minus 24,4 Zähler von revidiert minus 25,2 (zunächst: minus 25,4) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt einen Anstieg auf minus 24,4 Punkte erwartet. "Aktuell trägt ausschließlich die Einkommenserwartung zur Verbesserung der Konsumstimmung bei. Grund für den schwindenden Pessimismus ist vor allem die Hoffnung auf rückläufige Inflationsraten", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. "Damit haben sich die Chancen, dass das Konsumklima seinen Erholungskurs wieder aufnehmen kann, etwas verbessert."

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Juli

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juli auf 97,1 Punkte von 98,3 im Juni gesunken. "Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat merklich abgenommen. Gegenwärtig halten sich positive und negative Antworten genau die Waage", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Nahezu alle Branchen werden vorsichtiger bei Neueinstellungen."

Fed erhöht Zins um 25 Basispunkte und lässt Guidance fallen

Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Bei seiner Pressekonferenz gab Fed-Chef Jerome Powell keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte. Der Leitzins stieg auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2001. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Im Juni hatte die Fed ihren Leitzins stabil gehalten. Damals gingen die meisten Fed-Vertreter davon aus, dass zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr gerechtfertigt wären, wenn die Wirtschaft moderat wächst und der Inflationsdruck stetig nachlässt.

Commerzbank: Fed hat Zinsgipfel erreicht

Die Commerzbank geht davon aus, dass die US-Notenbank den Zinsgipfel im aktuellen Zyklus erreicht hat. "Wir erwarten in den nächsten Monaten schwächere Konjunktur- und Inflationsdaten und sehen daher den Zinsgipfel als erreicht an", schreiben die beiden Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar. Fed-Chef Jerome Powell habe sich bei der Pressekonferenz beträchtliche Mühe gegeben, der Fed die Optionen auf weitere Zinsschritte offenzuhalten, sollten diese nötig sein.

VP Bank: Fed übt sich im Spagat

Nach Ansicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, wollen die US-Notenbanker nicht zu entspannt wirken. "Würde die Fed zu früh signalisieren, dass das Zinshoch erreicht ist, könnten die Renditen im langlaufenden Bereich zu sehr nach unten gehen und die Aktienmärkte gleichzeitig ihre freundliche Tendenz fortsetzen", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Die Finanzierungsbedingungen lockern sich dadurch weiter und laufen der Fed-Straffungspolitik entgegen. Gerade deshalb übt die Fed sich im Spagat."

HQT: Fed lässt Fenster offen für Zinserhöhungen

Nach Einschätzung von Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust, hat die Fed ein Fenster für weitere Zinserhöhungen offen gelassen. "Es ist richtig, dass die Zentralbank kein Ende der Zinserhöhungen kommuniziert, bevor sich der Rückgang der Inflation als nachhaltig erweist", schreibt Heise in einem Kommentar. "Denn die Preistendenzen bei der Kerninflation und die Lohnerhöhungen liegen trotz aller Fortschritte noch sehr deutlich über den Zielwerten der US-Notenbank. Eine erneute Fehleinschätzung der Inflationsdynamik würde Reputationsschäden nach sich ziehen."

Habeck sieht in IWF-Prognose zu Wirtschaftsabschwung keinen Grund für "German Angst"

Bundeswirtschaftminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der für Deutschland abgesenkten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) keinen Grund für "German Angst". "Die Daten sind natürlich nicht gut", sagte Habeck den ARD-"Tagesthemen". Sie seien aber kein Grund für "German Angst" und seien erklärbar. Habeck nannte als Grund vor allem die Abhängigkeit von russischem Gas, das zu höheren Preisen habe ersetzt werden müssen - das sei in anderen Ländern wie den USA, Großbritannien oder Spanien nicht der Fall gewesen. Deswegen seien die Energiepreise in Deutschland höher.

Bundesnetzagentur: Trotz gut gefüllter Gasspeicher keine Entwarnung für den Winter

Die Bundesnetzagentur hat trotz gut gefüllter Gasspeicher vor möglichen Versorgungsengpässen im Winter gewarnt. "Kalte Temperaturen, Probleme in Nachbarländern oder auch zu niedrige Einsparungen könnten die Versorgungslage wieder verschärfen", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, der Augsburger Allgemeinen. "Aus diesem Grund beobachten wir die weiteren Entwicklungen sehr genau", erläuterte er.

Soldaten im Niger verkünden in TV-Ansprache Sturz der Regierung

Im westafrikanischen Niger haben Angehörige des Militärs den Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und nach eigenen Angaben die Regierung gestürzt. In einer im Fernsehen von Oberst Amadou Abdramane verlesenen Erklärung hieß es, die "Verteidigungs- und Sicherheitskräfte" hätten "entschieden, dem Regime ein Ende zu setzen". Mehrere Länder und internationale Organisationen verurteilten den Putschversuch und forderten die Freilassung Bazoums.

Minderheitsführer im US-Senat verfällt bei Pressekonferenz in Starre

Der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat nach dem zwischenzeitlichen Abbruch einer Pressekonferenz Spekulationen über seine Gesundheit befeuert. Der 81-Jährige erstarrte während einer Antwort plötzlich mitten im Satz und stand etwa 20 Sekunden bewegungslos vor einem Mikrofon, bevor Mitarbeiter und andere Senatoren ihn wegbrachten.

Kim Jong Un trifft Russlands Verteidigungsminister Schoigu in Pjöngjang

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat anlässlich des 70. Jahrestages des Endes des Koreakriegs den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Pjöngjang empfangen. Kim habe ein "freundliches Gespräch" mit Schoigu geführt, der ihm einen Brief von Präsident Wladimir Putin überreicht habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Es war das erste bekannte Treffen Kims mit einem ausländischen Gast seit dem Beginn der Covid-Pandemie.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.