DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRUPO TELEV. 14/45 US40049JBA43 27.07.2023 HZE/EOT
GRUPO TELEV. 15/26 US40049JBB26 27.07.2023 HZE/EOT
GRUPO TELEV. 15/46 US40049JBC09 27.07.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRUPO TELEV. 14/45 US40049JBA43 27.07.2023 HZE/EOT
GRUPO TELEV. 15/26 US40049JBB26 27.07.2023 HZE/EOT
GRUPO TELEV. 15/46 US40049JBC09 27.07.2023 HZE/EOT