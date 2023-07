Der DAX zeigte sich am Vortag sehr volatil und tauchte im Tagestief bis 16.000 Punkte ab. Dort prallte der DAX dann am 50er-EMA nach oben ab, der aktuell leicht tiefer im Bereich von 15.990 Punkten notiert. Der 50er-EMA ist oft die Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Der DAX konnte sich im weiteren Verlauf deutlich erholen und bei 16.130 Punkten aus dem Handel gehen. Dann könnte es im nachbörslichen Handel zu einem starken Kursanstieg oder ...

