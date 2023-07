Freiburg (ots) -Freiburg, 27. Juli 2023. Sechs Monate nach dem verheerenden Erdbeben weitet Caritas international mit seinen lokalen Partnern die Hilfe für die Betroffenen im türkisch-syrischen Katastrophengebiet aus. Zusätzlich zur Verteilung von Lebensmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln sowie umfangreicher psycho-sozialer Unterstützung wird vom Hilfswerk der deutschen Caritas nun auch die Reparatur von beschädigten Privathäusern vorangetrieben. "Die Menschen wollen so schnell wie möglich aus den Notunterkünften in ihr Zuhause zurückkehren. Das unterstützen wir mit einfachen Reparaturen, soweit es die Bausubstanz zulässt", so Oliver Müller, Leiter von Caritas international.Im Kern geht es auch ein halbes Jahr nach dem Beben noch immer darum, den Menschen unter schwierigsten Umständen das Überleben zu sichern. Caritas international-Leiter Müller erklärt: "Die Rahmenbedingungen der Hilfe sind in vielerlei Hinsicht extrem: Hunderttausende Menschen leben in äußerst prekären Verhältnissen, nicht selten obdachlos und traumatisiert. Und das auf einer Fläche, die annähernd der Größe Deutschlands entspricht." Vielerorts sind die lokale Bevölkerung, staatliche Stellen und Hilfsorganisationen noch immer mit der Beseitigung von Trümmern beschäftigt.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, ist mit sechs lokalen Partnern in der Türkei und in Syrien im Einsatz. Neben Nothilfe-Verteilungen und Reparatur-Arbeiten wird mit Hochdruck daran gearbeitet, im Katastrophengebiet Vorkehrungen für den oft bitterkalten Winter zu treffen. Zu diesem Zweck werden in den nächsten Monaten Heizmaterial, Kleidung und Decken verteilt.Das Erdbeben vom 6. Februar 2023 hat mindestens 52.000 Menschen getötet und mehr als 100.000 verletzt. Geschätzt 5,2 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.Caritas international bittet unter dem Stichwort "CY01332 Erdbebenhilfe (https://www.caritas-international.de/spenden/soforthilfe/tuerkei-erdbeben?id=TUR2023Q1)" um Spenden:Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRLoder online unter: www.caritas-international.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 166 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5567808