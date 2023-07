Plug Power hat am Mittwoch erneut einen Rückschlag erlebt. Der Aktienwert sank um mehr als -2,5 %, und das gleich in den ersten Handelsstunden des Tages. Investoren und Analysten fragen sich nun, was der Auslöser ist, da die Erwartungen in den letzten Tagen deutlich höher waren. Überschrift: Plug Power: Dieser Termin belastet die Aktie! Die amerikanischen Anleger blicken gespannt auf den nächsten Quartalstermin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...