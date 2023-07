DAX - Anleger werden langsam mutiger. Meta Platforms, Mercedes-Benz mit überraschend starken Zahlen

Richard Pfadenhauer,

Der DAX® startete mit einem leichten Plus in den Handelstag. Die Investoren haben allerdings noch einen Fuß auf der Bremse. Erwartungsgemäß erhöhte die US-Notenbank gestern den Leitzins um 25 Basispunkte. Heute könnte die EZB nachziehen. Am Nachmittag folgen wichtige Wirtschaftsdaten, die den Leitindex ebenfalls entscheidende Impulse geben könnte.

Derweil kam heute morgen bereits eine Flut von Unternehmensdaten. Darunter Aixtron, Kion und Mercedes-Benz, die nach guten Quartalszahlen die Jahresprognosen erhöhten. Nordex verbuchte im ersten Halbjahr einen deutlichen Umsatzanstieg. Im zweiten Quartal gelang gar ein leicht positives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Meta Platforms öffnete gestern Abend die Bücher. Demnach zog das Werbegeschäft wieder an und Umsatz sowie der Gewinn legten zweistellig zu.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.200/16.260/16.370/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.770/15.860/15.940/16.000/16.090/16.130 Punkte

Der DAX® eröffnete freundlich und setzte den gestern Nachmittag eingeschlagenen Erholungskurs heute zunächst fort. Die nächste Zielmarke ist 16.200 Punkte. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 16.260 und im weiteren Verlauf bis 16.420 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 16.000 und 16.130 Punkte. Rücksetzer in diese Zone dürften das bullishe Bild nicht trüben. Sackt der Index jedoch unter 16.000 Punkte droht eine Konsolidierung bis 15.770 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2023 -27.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.07.2017 - 27.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new sank heute morgen auf 14,2. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 - 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWU 83,45* 18.000 11.000 22.000 15.03.2024 DAX® HC3RWX 85,09* 18.500 12.200 22.000 15.03.2024

*max. Rückzahlung 110 EUR; **max. Rückzahlung 98 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.07.2023; 09:50 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 5,31 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 8,56 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.07.2023; 09:50 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 4,39 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 8,98 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.07.2023; 09:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

