Die Marinomed Biotech AG hat die Marktzulassung eines Carragelose-Nasensprays in Mexiko erhalten. Das Unternehmen M8 ist für die lokale Marktzulassung und Vermarktung des Produkts in der Region verantwortlich. Die Einführung des Carragelose-Nasensprays, das unter dem Handelsnamen Barlo® erhältlich sein wird, ist für die nächste Saison geplant. Mit über 130 Millionen Einwohnern ist Mexiko der zweitgrößte OTC- und Rx-Markt in Lateinamerika. Prognosen zufolge soll der mexikanische Markt für Verbrauchergesundheit jährlich um bis zu 10 Prozent wachsen und bis 2035 ein Volumen von fünf Milliarden USD erreichen. Mit einem Anteil von 32 Prozent ist der Bereich Husten, Erkältung und Allergien das führende mexikanische ...

